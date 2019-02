HC Dobrogea Sud, prima partidă pe teren propriu în Grupa C a Cupei EHF

Sâmbătă, de la ora 14.45, în Sala Sporturilor din Constanţa, formația HC Dobrogea Sud Constanța va disputa primul joc în fața propriilor suporteri în Grupa C a Cupei EHF la handbal masculin. Handbaliștii pregătiţi de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic vor întâlni echipa portugheză FC Porto Sofarma, duelul fiind unul dificil pentru echipa noastră. HC Dobrogea Sud este noul lider în Liga Națională, după ce a învins, în deplasare, Steaua, scor 25-24, iar atmosfera în rândul jucătorilor pregătiți de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic este una foarte bună înaintea confruntării de sâmbătă.

„Mâine este un meci important pentru noi. Porto este cea mai puternică echipă din grupă, dar jucăm acasă, cu suporterii lângă noi. Suntem cu moralul bun, suntem uniţi şi vrem să demonstrăm că avem valoare. Este o perioadă importantă, pentru că jucăm din trei în trei zile, dar suntem pregătiţi. Atmosfera în vestiar este una foarte bună. Aşteptăm publicul la sală, alături de noi, şi le mulţumim pentru susţinere” - Laurenţiu Toma, căpitan HCDS.

„Ne vom juca şansa, pentru a aduna puncte în grupă. Avem ceva probleme de lot. Jucătorii trebuie să aibă o mai mare încredere în ei şi să ducă responsabilitatea până la capăt. Cel mai important pentru echipă este să câştigăm meciurile. Avem o perioadă grea, jucăm trei meciuri pe săptămână, dar avem un lot bun şi fiecare jucător poate contribui la obţinerea unui rezultat bun. Avem un meci împotriva celui mai puternic adversar din grupă” - Zvonko Sundovski, antrenor principal HCDS.

Chiar dacă meciul va fi transmis în direct la Digi Sport 2, handbaliștii constănțeni așteaptă un public numeros în tribune, pentru a crea o atmosferă incendiară și pentru a încuraja formația constănțeană. Biletul de intrare la meci costă 20 de lei.

„Meci deosebit de important. Sunt puţin îngrijorat de faptul că în ultimele două meciuri am avut perioade în care am alternat jocul bun cu momente mai puţin bune. Aşa ceva nu este permis. Sunt convins că în meciul de mâine băieţii vor lupta pe viaţă şi pe moarte. Am şi eu rugămintea ca publicul să fie alături de noi şi să ne susţină. Sper că vom obţine o victorie frumoasă” - Nurhan Ali, manager general HCDS.

„Este o mare onoare că am ajuns în această fază a competiţiei. Porto este principala candidată la calificare de pe primul loc în grupă. Este cel mai puternic adversar. Un meci frumos, important pentru noi. Au o echipă foarte puternică. ” - Ionuț Rudi Stănescu, președinte HCDS.

Rezultatele din prima etapă: Team Tvis Holstebro - HC Dobrogea Sud Constanţa 29-25 (14-12) și Porto - Liberbank Cuenca 37-26 (20-12). Duminică, de la ora 13.00, este programată și partida Cuenca - Holstebro.