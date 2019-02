HC Dobrogea Sud, şapte minute fără gol marcat pe final la Holstebro

Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa a pierdut sâmbătă, în deplasare, primul meci susţinut în Grupa C a Cupei EHF, împotriva formaţiei daneze Team Tvis Hostelbro. Handbaliştii antrenaţi de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic au avut un final de partidă în care nu au mai putut să înscrie în ultimele şapte minute de joc, negăsind drumul spre gol, astfel că de la 25-23 în favoarea echipei noastre în minutul 52 tabela de marcaj a arătat la final 29-25 pentru Hostelbro. Danezii au condus la pauză cu 14-12 în meciul disputat în Grakjaer Arena, dar handbaliştii constănţeni au întors rezultatul şi au părut că pot începe cu dreptul aventura europeană în Grupa C a Cupei EHF. Din păcate, totul s-a năruit în final, iar înfrângerea este una greu de digerat în condiţiile în care HCDS a condus şi cu trei goluri, 22-19 şi 24-21.

„A fost dramatic pe final. Noi am fost neinspirați în ultimele minute, și, normal, o echipă nordică te taxează. A apărat portarul lor foarte bine, acolo s-a întors meciul. Am întâlnit o echipă daneză, care joacă an de an în cupele europene, o echipă aflată în topul campionatului. Ne-am bătut la ei acasă, am jucat de la egal la egal. Per ansamblu, exceptând ultimele cinci minute, eu unul sunt mulțumit de joc, îmi dă speranțe. Jocul nostru nu a fost rău, a fost bun și chiar foarte bun în multe momente. Am mari așteptări din acest sezon, chiar dacă acum avem un gust amar, pentru că repriza a doua am condus tot timpul. Dar, un meci ține 60 de minute, iar ultimele cinci ne-au fost fatale. Îi felicit pe băieți pentru efortul depus. Azi ne gândim la acest meci, iar de mâine la următorul. Vine Porto acasă la noi. Va fi un meci deosebit de greu. Ca să rămînem în cursa calificării, trebuie să batem Porto. Așteptăm suportul publicului, să vină la sală în număr cât mai mare, să ne ajute să obținem victoria”, a declarat, după meci, pentru site-ul oficial al clubului constănţean, președintele Ionuţ Rudi Stănescu.

Golurile formaţiei noastre au fost înscrise de Crnoglavac 4, Malinovic 4, Vujovic 4, Kevic 3, Mocanu 3, Nistor 3, Nikolic 2, Chikovani 1 şi Buricea 1.Pentru Holstebro au marcat Bramming 8, Ostlund 5, Smits 4, Kildelund 4, Nielsen 3, Svavarsson 2, Balling 1, Karlsson 1 şi Porup 1.

În celălalt meci din grupă, programat tot sâmbătă, dar de la ora 20.00, FC Porto Sofarma va întâlni pe Liberbank Cuenca.

În etapa viitoare, HC Dobrogea Sud va întâlni sâmbătă, 16 februarie, de la ora 14.45, în Sala Sporturilor din Constanţa, pe FC Porto Sofarma.