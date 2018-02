HC Dobrogea Sud se menține pe locul 5 în ierarhia Ligii Naționale

Remiza obținută de Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în partida disputată duminică, în etapa a 18-a din Liga Națională de handbal masculin, la București, 29-29 cu Dinamo, a permis echipei constănnțene să-și păstreze locul secund și avantajul de două puncte față de formația bucureșteană. A fost un meci interzis cardiacilor, în care handbaliștii antrenați de Sandu Iacob și Marko Isakovic au recuperat miraculos în repriza a doua un dezavantaj de zece goluri, 11-21, după ce la pauză Dinamo a condus cu 18-10. Mai mult, HCDS a condus cu 29-28 în finalul partidei, după o aruncare de la 7 metri fructificată de Dalibor Cutura, iar ultima aruncare a întâlnirii, reușită de același, Cutura a fost scoasă de sub bara transversală de portarul advers.

Pentru HCDS au marcat Cutura 6 goluri, Csog 6g, Nistor 4g, Malinovic 2g, Vujovic 2g, Toma 2g, Crnoglavac 2g, Nikolic 2g, Ignat 2g și Buricea 1g. „După prima repriză le-am și spus jucătorilor că fiecare situație ne poate fi utilă pe viitor sau poate fi o lecție. Am făcut mai multe schimbări și am reacționat în momentul în care am fost în dificultate. Am revenit pas cu pas și am întors jocul, ne-am apărat foarte bine, iar Cutura și Rohozneanu au dirijat jocul echipei foarte bine”, a declarat antrenorul principal Sandu Iacob

Alte rezultate ale etapei - sâmbătă, 10 februarie: SCM Politehnica Timişoara - CSM București 26-29 (11-16); duminică, 11 februarie: CSA Steaua Bucureşti - CSM Făgăraş 32-23 (18-7); duminică, 11 februarie: CS Politehnica Iași - CSU Suceava 27-33 (16-16), CSM Focşani - HC Vaslui 21-16 (8-9), HC Odorhei - CS Minaur Baia Mare 0-10. Marți, 13 februarie, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport și Telekom Sport), se va disputa ultimul meci al etapei: AHC Potaissa Turda - AHC Dunărea Călărași.

Clasament: 1. Steaua 40p (golaveraj: 470-411), 2. Timişoara 38p (486-425), 3. CSM București 37p (497-459), 4. Turda 36p (489-431), 5. HC DOBROGEA SUD 34p (473-439), 6. Dinamo 32p (525-494), 7. Odorhei 32p (427-402), 8. Călărași 27p (435-442), 9. Baia Mare 21p (425-450), 10. Focşani 20p (425-446), 11. Suceava 16p (475-508), 12. Făgăraș 13p (428-486), 13. Vaslui 13p (452-523), 14. Iași 5p (485-575).

În etapa viitoare, HCDS va juca vineri, de la ora 18.00, pe teren propriu, în Sala Sporturilor din Constanța, cu CSM Focșani.

