HC Dobrogea Sud și-a asigurat prezența în sezonul viitor al Cupei EHF

Echipa masculină Handabl Club Dobrogea Sud Constanța și-a trecut în palmares, duminică seară, în Sala Sporturilor, al doilea trofeu din acest sezon, după Supercupa României handbaliștii antrenați de Sandu Iacob și Marko Isakovic cucerind și Cupa României. Succesul din finala cu SCM Politehnica Timișoara, scor 23-21 (11-12), asigură și participarea, pentru al doilea an consecutiv, în Cupa EHF, o participare europeană fiind obiectivul formației de la țărmul mării. „O bucurie enorm de mare. Un meci deosebit de greu, un meci de angajament, de luptă, dar gestionat foarte bine tehnico-tactic. După cele șaizeci de minute am reușit să câștigăm. Ne-am îndeplinit obiectivul, calificarea într-o cupă europeană. Munca noastră începe să dea roade și să aducem trofee la Constanța”, a declarat președintele HCDS, Ionuț Rudi Stănescu.

La a treia prezență în turneul Final Four al Cupei României, HC Dobrogea Sud Constanța a obținut mult râvnitul trofeu, iar acum se poate gândi în liniște la ultimele partidele din sezonul regulat al Ligii Naționale, după care vor urma confruntările din play-off, unde se va da bătălia pentru titlul de campioană.

„Sunt fericit că am reușit să câștigăm în fața suporterilor. După ce HCM s-a desființat, probabil că mulți dintre noi nu se mai așteptau să câștigăm așa de repede un trofeu. Nu vreți să știți cât de mult am muncit noi, jucătorii, cei din spate, care lucrează în club. Primăria, orașul, le mulțumim. Fără ei nu am fi putut face nimic și nu am fi reușit să organizăm aici turneul, să reconstruim o echipă și, mai mult de atât, să câștigăm un trofeu (n.r. - Cupa României), de fapt, două (n.r. - și Supercupa României) în acest sezon”, a spus și George Buricea, completat de Laurențiu Toma: „Constanța a arătat mai mult ca o echipă unită, care și-a dorit să facă performanță. A avut un public minunat, care ne-a împins de la spate și ne-a susținut pe tot parcursul meciului”.

Atmosfera fantastică pe care publicul constănțean a creat-o în tribune a contribuit și ea la victoria favoriților, handbaliștii constănțeni fiind încurajați pe măsură în ambele meciuri, în semifinala cu Steaua București, scor 30-26, și în marea finală, cu Poli Timișoara.

Cristian Fenici, coordonatorul de joc al formației CSM Politehnica Timișoara, a fost desemnat MVP-ul turneului de la Constanța, dar și cel mai bun jucător al finalei.

Pentru întreaga carieră în slujba handbalului, Mihail Bocan, fostul secretar general, a primit o plachetă din partea Federaţiei Române de Handbal. În vârstă de 65 de ani, odată cu ieșirea la pensie, Mihail Bocan a predat ştafeta Cristinei Vărzaru, care a și oferit medaliile câștigătorilor Cupei României.

