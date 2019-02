HC Dobrogea Sud va disputa un amical cu HC Struga

Aflată în perioada de pregătire a părţii a doua a sezonului 2018-2019, formaţia Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa va întâlni vineri, de la ora 18.30, la Sala Sporturilor, în primul meci de verificare din acest an, echipa macedoneană HC Struga. Sâmbătă seară, tot în Sala Sporturilor, HC Struga va juca împotriva handbaliștilor de la echipa a doua a HCDS, pregătiți de Aleksandar Adzic.

„Știam că sunt în pregătire în România și am vorbit cu ei să vină la Constanța. Am vrut să mai jucăm unul-două meciuri amicale cu echipe din orașele apropiate. Cu Buzău și Călărași am renunțat pentru că le vom întâlni în primele două meciuri oficiale ale anului. Steaua joacă în SEHA Liga, iar CSM București nu are lotul complet”, a declarat team-managerul Branislav Angelovski pentru site-ul oficial al clubului constănţean.

Începând de joi, antrenorii Zvonko Sundovski şi Marko Isakovic vor avea la antrenamente toţi jucătorii, revenind la Constanţa şi handbaliştii care au evoluat la Campionatul Mondial, Mitrevski, Markoski și Nikolic. „Vom avea din nou lotul complet. Sperăm să înceapă să se lege jocul colectiv. Am mai întâlnit Struga vara trecută la turneul din Macedonia. Este o echipă care ne poate pune probleme. E un test bun înainte de meciurile tari din campionat”, a spus căpitanul Laurențiu Toma.

HC Struga ocupă locul 6 în Superliga Macedoniei fiind antrenată de Roman Boskovski, care a pregătit-o în sezonul trecut pe HCM Roman, în Liga Florilor. Boskovski a fost secundul lui Zvonko Sundovski la naționala Macedoniei și este, în prezent, selecționerul Georgiei.

HC Dobrogea Sud va juca la 30 ianuarie, pe teren propriu, cu HC Buzău, la 3 februarie va evolua la Călărași, iar la 6 februarie, acasă, cu Minaur Baia Mare, înainte să debuteze în Grupa C a Cupei EHF, la 9 februarie, în deplasare, cu echipa daneză TT Hostelbro.