HC Dobrogea Sud va lupta pentru calificarea în grupele Cupei EHF

HC Dobrogea Sud Constanţa va susţine duminică, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, întâlnirea din manşa secundă a turului al treilea din Cupa EHF la handbal masculin, cu HK Malmo. Învingători în tur, în Suedia, scor 23-22, handbaliştii antrenaţi de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic sunt pregătiţi pentru a obţine o calificare istorică, aşteptând şi susţinerea publicului în duelul cu suedezii. Un bilet de intrare la meci costă 20 de lei.

Întâlnirea de duminică a fost prefaţată de o conferinţă de presă desfăşurată vineri la Bistro Evo, la care au participat preşedintele clubului constănţean, Ionuţ Rudi Stănescu, antrenorul principal Zvonko Sundovski şi căpitanul echipei de la ţărmul mării, Laurenţiu Toma.

„Venim după o victorie la o diferenţă de un gol în Suedia, iar duminică sperăm să ne calificăm în grupele Cupei EHF, pentru a reuşi o performanţă istorică pentru noul nostru club. Chiar dacă am reuşit să câştigăm la un gol, calificarea nu este jucată” - Ionuţ Rudi Stănescu.

„Venim după o victorie, dar asta nu înseamnă că suntem în grupe. Avem un meci foarte greu. Am jucat doar o repriză acolo, duminică este repriza a doua, trebuie să jucăm şi mai bine. Atmosfera în vestiar este una foarte bună” - Zvonko Sundovski.

„Pe lângă faptul că sunt o echipă redutabilă, o diferenţă de un gol în handbal este practic inexistentă la acest nivel, mai ales cu o echipă suedeză, care practică un handbal în viteză. Mă bucur că am continuat cu o victorie la Focşani, care ne dă încredere. Iar rezultatele pozitive sperăm să aducă în continuare rezultate pozitive, deoarece atmosfera este foarte bună, suntem uniţi şi ne dorim foarte mult să facem acest pas, care este foarte important. Vrem să depăşim rezultatul de anul trecut. Noi vorbim doar pe teren. Suntem motivaţi. Mă bucur că am reuşit să înfiinţăm un nou club şi să ajungem să ne gândim la performanţele HCM-ului. Suporterii sunt alături de noi, au venit şi în Suedia, şi sunt convins că şi la Constanţa sala va fi foarte plină. Avem nevoie de suporteri, am spus de fiecare dată că sunt al optulea jucător. Trebuie să ştie că simţim în momentele grele că ne împing de la spate. Tot ceea ce facem, facem pentru ei. Vrem să facem performanţă în acest oraş şi oamenii să fie mulţumiţi de noi” - Laurenţiu Toma.