HC Dobrogea Sud vizează a doua victorie în LN

08:50:20 / 02 Octombrie 2019

succes

evient ca ne vom reveni. vom lega victoriile in cele 2 supermeciuri. cu focsani si cu galati in cupa. la limita dar vor fi victorii. semnalul revenirii. la declaratii sigur suntem pe locul 1. de fapt si acum, daca stergem pe zero, tot locul unu ramane in clasament. succes