HC Dobrogea Sud vrea să înceapă sezonul cu un trofeu

Sala Polivalentă din Sf. Gheorghe va găzdui, sâmbătă şi duminică, turneul Final Four al Cupei României la handbal masculin. Programat inițial în luna aprilie, în Sala Sporturilor din Constanța, turneul a fost amânat de două ori, din cauza restricțiilor impuse de autorități în contextul pandemiei de coronavirus.

În penultimul act, Handbal Club Dobrogea Sud va întâlni deţinătoarea trofeului, SCM Politehnica Timișoara, câștigătoarea din 2019 și finalistă în 2018, la Constanța, atunci când trofeul a fost obţinut de HCDS. Handbaliştii antrenaţi de Djordje Cirkovic și George Buricea sunt decişi să repete succesul din urmă cu doi ani, iar după calificarea din EHF League constănţenii trebuie să depăşească şi oboseala acumulată pe durata deplasării în Rusia.

„Vrem să începem sezonul intern cu un trofeu! Chiar două, pentru că se va decerna și Supercupa. Va fi puțin mai greu pentru noi. Suntem singura echipă care a petrecut două nopți în aeroport. Am câștigat în Rusia, a fost adrenalina de moment, totul s-a terminat cu bine, dar nota se pare că o plătești mai târziu. Am vorbit cu băieții și nimeni nu a putut dormi mai devreme de ora 3 noaptea după ce am ajuns acasă. După pățania din Istanbul, vom juca cinci meciuri în şase zile”, a declarat George Buricea pentru site-ul oficial al clubului constănţean.

Programul partidelor de la Sf. Gheorghe se prezintă astfel - sâmbătă, 12 septembrie, ora 11.00: Dinamo București - CSM Bacău (în direct la TVR 2), ora 18.00: HC Dobrogea Sud Constanţa - SCM Politehnica Timișoara (în direct la TVR 1).

Duminică, 13 septembrie - ora 11.30: finala mică (în direct la TVR 2), ora 18.00: finala mare (în direct la TVR 1).