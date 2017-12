HC Dobrogea Sud și-a prezentat lotul și obiectivele

Înființat în această vară, din dorința de a duce mai departe spiritul campioanei HCM Constanța, cea mai bună echipă din handbalul masculin românesc din ultimul deceniu, Handbal Club Dobrogea Sud Constanța a susținut, sâmbătă, prima conferință de presă oficială, în care a fost prezentată componența lotului, staff-ul tehnic și administrativ și au fost dezvăluite obiectivele noului proiect, demarat de cei trei foști jucători ai HCM, Ionuț Rudi Stănescu, Laurențiu Toma și George Buricea. Postul de președinte al noii grupări va fi ocupat de Ionuț Rudi Stănescu, în timp ce vicepreședintele clubului a fost desemnat Laurențiu Toma. Primul a mărturisit că pare tentat să renunțe la activitatea sportivă, în timp ce Toma va continua și ca jucător. „Din păcate, HCM Constanța a fost nevoită să-și încheie activitatea. Nu puteam rămîne indiferenţi. Constanţa merită o echipă bună şi ar fi fost păcat să-i privăm de spectacol pe fanii handbalului. Principalii noștri parteneri vor fi, în continuare, Consiliul Județean Constanța și primăria Constanța, dar încercăm să atragem și mai mulți sporsori, Este prea devereme să vorbim încă de buget, mai ales că nu am finalizat toate actele”, a spus Stănescu. „La echipă am rămas mulți dintre jucătorii de la HCM pentru că ne-am dorit cu toții să continuăm handbalul profesionist și să facem noi performanțe, poate la fel de notabile ca cele realizate în ultimii ani. Ne pare rău că acel club minunat s-a desființat, dar trebuie să continuăm, pentru că mai avem multe de oferit unui public minunat, care a fost mereu al optulea jucător. Acest proiect a fost demarat și pentru a le da iubitorilor de handbal din Constanța satisfacția de a veni la final de săptămână la sală să vadă handbal de nivel înalt. Ne dorim ca, în timp destul de scurt, să câștigăm din nou titlul de campioană”, a adăugat Toma.

CU GÂNDUL LA LIGA CAMPIONILOR

Principalul obiectiv pentru primul sezon din istoria clubului va fi promovarea în Liga Națională, dar constănțenii vor ca apoi să se implice în lupta pentru titlul de campioană și să readucă meciurile din Liga Campionilor la Constanța. „Visăm să jucăm din nou în Liga Campionilor peste doi ani, iar atunci sperăm că va fi gata şi sala de la Constanţa”, a mărturisit Buricea. Gruparea de pe litoral va fi pregătită de sârbul Djordje Cirkovic, iar preparator fizic va fi Marko Sesum. „A fost o mare surpriză în Serbia cînd am plecat de la Vojvodina Novi Sad, la finalul celui mai de succes sezon din istoria clubului. Am cucerit patru trofee, urma să conduc echipa în Liga Campionilor, dar am decis să mă alătur acestui proiect şi sunt foarte optimist. Vom lucra pas cu pas, avem mai mulți jucători de peste 30 de ani, dar și mulți tineri, de care trebuie să avem grijă să se dezvolte bine”, a explicat noul tehnician al formației constănțene.

Din lot fac parte următorii jucători: Stănescu, D. Vasile, Apostu, Pleșca - portari, Toma, Subțirică, Munteanu - extreme dreapta, Buricea, Vujadinovic, - extreme stânga, Cutura, Angelovski, Enescu, Săulescu - centri, Bologa - inter stânga, Rakcevic - pivot. „Mai vrem să aducem încă doi jucători, printre care un inter dreapta stângaci”, a spus Buricea, care la finalul conferinței a primit un tort din partea colegilor, cu ocazia împlinirii vârstei de 36 de ani. În plus, HC Dobrogea Sud a semnat un protocol de colaborare cu CSȘ 1 Constanța, reprezentat de directorul Iulian Popa, conform căruia cei mai buni cinci juniori se vor pregăti alături de Toma și compania.

Reprezentanții noului club i-au răspuns și fostului director executiv al HCM Constanța, Nurhan Ali, care a înființat o altă echipă constănțeană de handbal masculin, HC Farul, și care a mărturisit că se simte trădat pentru că nu a fost cooptat în proiectul pentru HC Dobrogea Sud. „Noi nu ne vom simți trădați, când cei tineri ne vor lua locul”, a explicat Buricea. „Îi mulțumim lui Nurhan Ali pentru ceea ce a făcut de-a lungul timpului, dar s-a plecat la un alt drum, într-o nouă formulă și este un nou schimb de generații”, a explicat Stănescu, adăugând că le mulțumește fostului primar al Municipiului Constanța, Radu Mazăre, și președintelui ales al Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, pentru sprijinul acordat campioanei HCM Constanța în cei 12 ani de existență.