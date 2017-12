HC Farul s-a impus în derbyul cu Politehnica Iaşi

Sala Sporturilor din Constanţa a găzduit sâmbătă meciurile celor două formaţii constănţene din etapa a 11-a a Diviziei A la handbal masculin, ambele încheindu-se cu victoria gazdelor. Balul a fost deschis de derbyul dintre HC Farul şi Politehnica Iaşi, ocupantele primelor două locuri din clasamentul Seriei A. Obligaţi să câştige pentru a se menţine în lupta pentru prima poziţie, care asigură promovarea directă în Liga Naţională, constănţenii au început în forţă şi s-au aflat în permanenţă la conducere pe tabela de marcaj. “Torpilele” interilor Bogdan Tudorancea şi Bozidar Lekovic, împreună cu paradele portarului Bogdan Fuică, au făcut ca echipa pregătită de Eden Hairi să intre în avantaj la cabine, 13-9. Încurajată de o galerie extrem de zgomotoasă, HC Farul a dat recital după pauză, când s-a distanţat considerabil, demonstrând că are valoarea pentru a spera la promovare. În cele din urmă, constănţenii s-au impus cu 28-18, egalându-şi adversarii la numărul de puncte. “Tot campionatul ne-am pregătit pentru acest meci şi ne aşteptam să învingem. Am arătat ca o echipă care vrea promovarea în Liga Naţională, chiar dacă mai sunt unele lucruri de pus la punct. Păcat de accidentul din partida cu Ştiinţa Bacău, dar trebuie să recuperăm în retur şi să-i învingem pe ieşeni şi în deplasare”, a spus Tudorancea. “Am aşteptat meciul acesta încă de când a început campionatul. Au mers aruncările de la distanţă încă din start şi am apărut ca o echipă omogenă şi compactă. Sunt conştient că mai sunt destule probleme de pus la punct şi că avem un hadicap faţă de ieşeni din cauza înfrângerii cu Ştiinţa Bacău, dar ne luptăm pentru primul loc. Vreau să mulţumesc galeriei pentru suport, sper să ne sprijine în continuare şi să primim suport şi din partea autorităţilor locale”, a declarat antrenorul Eden Hairi. “Mă bucur că am învins clar, la o diferenţă mare, şi că am primit puţine goluri în faţa principalilor contracandidaţi la promovare. Probabil că şi sancţiunile dictate după meciul cu Ştiinţa Bacău i-au mobilizat pe jucători”, a completat preşedintele grupării de pe litoral, Nurhan Ali. Au marcat pentru HC Farul: Lekovic 7, Tudorancea 5, Savu 4, Stankovic 4, Loghin 4, Susanu 3, Niţu 1.

În al doilea meci al zilei, HC Dobrogea Sud II a câştigat fără probleme disputa cu LPS Piatra Neamţ, chiar dacă nu a primit prea multe întăriri de la echipa mare. Elevii lui Aleksander Adzic s-au impus cu 44-30, după ce au condus la pauză cu 24-17. Pentru gazde au înscris: A. Andrei 16, Subţirică 7, Culea 6, Zaval 5, B. Munteanu 4, Pătru 3, Bădoi 3.

Tot sâmbătă s-a disputat partida Ştiinţa Bacău - CSM Botoşani 56-32, iar meciul HC Buzău - CSM Bucureşti II va avea loc duminică, de la ora 17.00. Formaţiile CSU Târgovişte şi CSU Danubius Galaţi au stat. Meciul ACS Atletico Alexandria - CSM Ploieşti nu a fost programat din cauza problemelor financiare ale echipei ploieştene.

Clasament: 1. Iaşi 24p (golaveraj: 299-201, 9j), 2. HC FARUL 24p (270-206, 9j), 3. HC DOBROGEA SUD II 18p (305-265, 9j), 4. Bacău 18p (297-262, 9j), 5. CSM Bucureşti II 15p (305-243, 9j), 6. Buzău 15p (240-206, 8j), 7. Galaţi 12p (250-201, 8j), 8. Alexandria 9p (221-209, 8j), 9. Piatra Neamţ 6p (220-250, 8j), 10. Botoşani 3p (231-376, 10j), 11. Târgovişte 3p (173-360, 9j), 12. Ploieşti 1p (61-93, 4j).

