HCDS, două victorii şi o înfrângere la Buzău

12:18:23 / 18 August 2019

Demisia

Daca ati avea o doza minima de bun-simt ati demisiona. Avem pivot cu 40 de g in in Velux champuons league si l-ati uitat pe banca, mai nou in afara lotului. Mai nou vreti sa intrati in Cartea Recordurilor, prima echioa care joaca fara centru. Au plecat 10, cu Mocsnu 11, ati adus 4, din care doar 2 in criterii. Lui Cutura i-ati multumit intr-un mare fel pentru cei 7 ani peteecuti la Constanta, unde a fost cel mai bun om al echipei. Plecarea lui Angelivski cand o anuntati? De ce nu s-a mai mers la Struga? RUSINE!! Renumele o sa va urmeze peste tot.