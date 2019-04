HCDS începe play-off-ul LN de handbal masculin de pe primul loc

HC Dobrogea Sud Constanța a încheiat sezonul regulat pe primul loc în clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin, iar în play-off va evolua în Seria A, urmând să întâlnească echipele CSM Bucureşti, Dunărea Călăraşi şi SCM Politehnica Timișoara. Handbaliștii pregătiți de Zvonko Sundovski si Marko Isakovic, aflați pe primul loc, cu 6 puncte vor disputa primul meci la Constanţa, sâmbătă de la ora 16.00, urmând să o înfrunte pe SCM Politehnica Timișoara (locul 4, 0p). În cealaltă partidă, tot sâmbătă, de la ora 17.30, CSM Bucureşti (locul 2, 4p) va întâlni pe Dunărea Călăraşi (locul 3, 2p). „Evităm Dinamo. Nu știu dacă e mai bine sau mai rău. Și CSM este un adversar foarte puternic. E bine că vom avea avantajul celor două meciuri acasă într-o eventuală finală”, a spus președintele HCDS, Ionuț Rudi Stănescu.

„De când am venit aici, de pe vremea HCM, dorința mea a fost să vină titlul. Acum suntem pe un drum bun, dar lung și greu. Nu trebuie să lăsăm ce am început. Trebuie să prezentăm calitate și mai mare decât până acum și un caracter de câștigători. Cred că avem lotul cel mai bun, dar fiecare echipă din play-off are șanse să se bată pentru titlu”, consideră antrenorul principal al echipei constănţene, Zvonko Sundovski.

În Seria B, în prima etapă din play-off, vor avea loc următoarele meciuri - sâmbătă, ora 17.30 (în direct la TVR HD): Potaissa Turda (locul 2, 4p) - Steaua Bucureşti (locul 3, 2p), ora 18.00: Dinamo Bucureşti (locul 1, 6p) - CSM Focșani (locul 4, 0p).