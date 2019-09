HCDS vrea să înceapă o serie pozitivă

HC Dobrogea Sud Constanţa a obţinut primul succes în actualul campionat, sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 35-23 (18-10) cu CSM Făgăraş, iar handbaliştii constănţeni vor să înceapă o serie pozitivă, chiar dacă în etapa viitoare urmează un meci dificil la Focşani, împotriva echipei la care antrenor este Dalibor Cutura şi care este neînvinsă în actualul sezon.

„Față de meciurile trecute, am avut două schimbări în plus și asta s-a cunoscut. Au intrat Chiuffa și Rotaru, care au și debutat în Liga Zimbrilor. Băieții au făcut un meci foarte bun, au răzbunat ratările și nereușitele din jocurile anterioare. Ușor, ușor, intrăm pe un făgaș normal și cred că vom reuși să legăm victoriile. Sper să venim cu trei puncte și de la Focșani”, a declarat antrenorul secund al HCDS, George Buricea.

„Mă bucur că am debutat cu victorie, una importantă pentru moralul echipei. Am marcat și primul meu gol în campionatul ăsta. Sper să mă integrez repede, am fost primit foarte bine de colegi și de suporteri”, a spus centru Ionuţ Rotaru, aflat la primul meci în tricoul formaţiei constănţene.

„A fost un meci foarte bun, am obținut prima victorie în campionat. Și la Dinamo am făcut un meci bun, iar azi (n.r. - sâmbătă) am câștigat la o diferență foarte mare. Sper să o ținem tot așa. Un meci mai ușor, am fost și în formulă aproape completă, echipa arată mai bine cu jucătorii noi”, a adăugat şi Alexandru Andrei.

După întâlnirile din Liga Naţională, cu CSM Focșani (în deplasare, la 28 septembrie) și cu CSM Vaslui (de la Constanța, la 2 octombrie), pentru HC Dobrogea Sud va urma confruntarea din prima manşă a turului al doilea din Cupa EHF, cu Csurgoi KK, programată la 5 octombrie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanța.

Celelalte rezultatele din etapa a patra a Ligii Naţionale - sâmbătă, 21 septembrie: SCM Politehnica Timişoara - Dinamo Bucureşti 26-28 (12-17), HC Buzău - CSM Vaslui 22-26 (9-15), CSM Bacău - CSA Steaua Bucureşti 26-28 (12-15); duminică, 22 septembrie: CSM Bucureşti - CSM Focşani 24-24 (13-9), CSM Reşiţa - Minaur Baia Mare 22-26 (7-18), Dunărea Călăraşi - Potaissa Turda 30-21 (18-10).

Clasament: 1. Dinamo 12p (golaveraj: 122-111), 2. Focşani 10p (97-85), 3. Minaur 10p (106-96), 4. Steaua 10p (118-113), 5. Bacău 9p (117-110), 6. Turda 9p (113-108), 7. Vaslui 6p (105-104), 8. Călăraşi 4p (107-103), 9. CSM 4p (109-107), 10. HCDS 3p (112-109), 11. Buzău 1p (96-106), 12. Reşiţa 1p (110-122), 13. Timişoara 1p (100-112), 14. Făgăraş 0p (87-113).