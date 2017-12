HCM - CSM, derby dobrogean la Sala Sporturilor

HCM Constanţa şi CSM Medgidia deschid sîmbătă, de la ora 11.00 la Sala Sporturilor, balul celei de-a doua părţi a sezonului Ligii Naţionale de handbal masculin. Disputată în devans datorită programului pe care HCM-ul îl are în cupele europene, partida dintre cele două formaţii se anunţă una foarte disputată, în care deşi echipa pregătită de Zoran Kurtes este clar favorită, nimic nu este dinainte stabilit. Locul din clasament şi valoarea lotului conferă HCM-ului (locul 1, 22p) prima şansă la victorie, dar întîlnirile cu Medgidia (locul 10, 11p) nu au fost niciodată uşoare. Acest derby al judeţului a născut mereu ambiţii uriaşe de ambele părţi, acestea ducînd la partide tensionate şi foarte disputate, indiferent de locul ocupat în clasament. „Întotdeauna primul meci este foarte, foarte dificil. Faptul că cele două echipe se cunosc foarte bine şi în plus există şi această rivalitate, face ca partida să fie una şi mai grea. Am discutat cu jucătorii pentru a trata cu maximă seriozitate acest joc, unul în care să evoluăm foarte bine în apărare, să încercăm să nu îl transformăm în unul tensionat şi în care să apară cartonaşele roşii pentru că vor urma alte partide foarte importante în campionat. Tocmai din cauza unui astfel de cartonaş roşu primit de Băiceanu în meciul cu Steaua, din ultima etapă a turului, el nu va putea juca în această partidă. Vreau un meci care să se dispute în limitele fair-play-ului“, a declarat antrenorul principal al HCM-lui, Zoran Kurtes, acesta neputîndu-l folosi nici pe Hejtmanek, care nu este complet refăcut. Astfel, singura variantă pe postul de pivot rămâne Timuzsin Schuch. În ceea ce îl priveşte pe actualul centru al HCM-ului, Enis Murtaza, el joacă sîmbătă împotriva echipei la care a evoluat timp de cinci sezoane. „Se poate spune că pentru mine este un meci special, însă eu îl voi trata ca pe unul oarecare. Eu sînt acum la HCM, echipă cu care doresc să cîştig primul meu titlu de campion. Echipa Medgidiei îmi pare una decimată, dar niciodată nu trebuie subestimată forţa unei echipe pentru că pot apărea surprize. Consider că m-am integrat în jocul echipei dar acest lucru se va vedea cel mai bine în meciurile oficiale“, a afirmat Murtaza. De cealaltă parte, tehnicianul formaţiei din Medgidia, Ion Crăciun, nu îşi face prea mari speranţe pentru această confruntare. „În mod normal, la echipa pe care o are Constanţa, nu ar trebui să-şi facă probleme în privinţa obţinerii victoriei. O să încercăm să ne facem jocul şi să aratăm că merităm să fim în prima ligă. Diferenţa dintre cele două loturi este foarte mare, dar asta nu înseamnă că ne vom preda. Vom juca aşa cum o facem meci de meci, la victorie, chiar dacă şansele noastre sînt mici“, a spus Crăciun. Tot în devansul etapei a 14-a a LN se mai dispută sîmbătă, tot de la ora 11.00, partida dintre UCM Reşiţa şi Ştiinţa Bacău.