HCM - Minaur, meci de „1 solist“

Astăzi, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 2), Handbal Club Municipal Constanţa, campioana României la handbal masculin, va întâlni pe teren propriu, în etapa a 2-a a Ligii Naţionale, nou-promovata HCM Minaur Baia Mare. Revenită în elita handbalului masculin românesc, HCM Minaur Baia Mare nu îşi face prea multe speranţe într-un rezultat pozitiv la ţărmul mării, dar îşi doreşte măcar un joc prin care să se ridice la nivelul formaţiei constănţene. Portarul Irimuş, interul stânga Andrei Grasu sau centrul Alin Bondar sunt jucătorii cu cea mai mare experienţă, HCM Minaur Baia Mare având în lot şi opt jucători născuţi după 1 ianuarie 1990.

„Au făcut un pas important, pentru că au revenit în primul eşalon şi probabil că îşi doresc o clasare în prima jumătate a clasamentului. Am jucat opt ani la Minaur, la Constanţa sunt de şase ani, astfel că pentru mine este mereu o partidă specială. Suntem obişnuiţi cu fel şi fel de echipe şi avem destulă experienţă pentru a nu privi de sus niciun adversar. Pentru noi este bine că se joacă la această oră, deoarece suntem obişnuiţi mai ales din Liga Campionilor. Sperăm ca şi suporterii să vină în număr mare la sală. Mulţi pot privi meciul ca pe un moment de relaxare după o zi de muncă. Cel mai important este rezultatul, dar bineînţeles că dorim să-i mulţumim pe spectatori printr-o victorie clară şi un joc frumos”, a declarat extrema Alexandru Sabou. „Au câţiva jucători buni şi cu siguranţă vor veni să-şi joace şansa, pentru că nu au nimic de pierdut. În ceea ce ne priveşte, suntem o echipă profesionistă şi tratăm serios orice adversar. Mă bucur că am depăşit problemele medicale, am revenit pe teren mult mai ambiţios şi sper să-mi ajut echipa cât mai mult în fiecare partidă”, a declarat un alt băimărean al Constanţei, Alexandru Csepreghi.

Celelalte partide ale etapei se vor desfăşura după următorul program - mâine, ora 11.00: U. Bucovina Suceava - HC Odorhei, ora 17.15: Steaua Bucureşti - Potaissa Turda (în direct la Digi Sport 1), ora 18.00: Energia Pandurii Tg. Jiu - CS Caraş-Severin şi CSM Bucureşti - Ştiinţa Bacău; duminică, ora 18.00: Dinamo Bucureşti - Poli Municipal Timişoara (în direct la Digi Sport 3).