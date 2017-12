HCM - Steaua, derby-ul ultimului deceniu din LN

Partida de duminică, de la ora 12.00, din Sala Sporturilor, dintre campioana HCM Constanţa şi Steaua Bucureşti, din etapa a 10-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, reprezintă adevăratul derby al ultimilor zece ani din handbalul masculin românesc. Se vor întâlni echipele care au câştigat în această perioadă şapte titluri de campioană: patru HCM (2004, 2006, 2007, 2009) şi trei Steaua (2000, 2001, 2008). Dacă HCM este unul dintre puţinele cluburi din ţară la care există o stabilitate financiară, nu acelaşi lucru se poate vorbi şi despre formaţia pregătită de Bozo Rudic, jucătorii de la Steaua nefiind plătiţi de mai multe luni. “Nu am mai primit banii din luna septembrie. Preşedintele clubului ne tot spune că sunt bani, însă noi nu îi vedem. Nici prima pentru câştigarea Cupei României nu am încasat-o. Dacă se va continua astfel, din iarnă mai mulţi jucători probabil că îşi vor depune memorii să devină liberi de contract“, a declarat centrul Marius Stavrositu. Fostul jucător al HCM-ului consideră că echipa constănţeană pleacă cu prima şansă în partida de duminică: “HCM a arătat că este într-o formă deosebită şi în cupele europene şi în plus a reuşit să găsească repede motivaţia de a disputa un meci în Liga Naţională după o întâlnire din Liga Campionilor. Meciurile de la Constanţa sunt mereu speciale pentru mine, însă niciodată nu am evoluat foarte bine împotriva HCM-ului“. De partea celalaltă, unul dintre cei mai în formă componenţi ai formaţiei noastre, Mihai Popescu, este de părere că meciul cu Steaua poate mări foarte mult şansele HCM-ului de a obţine un nou titlu. “Meciul cu Steaua este cel mai dificil dintre cele rămase până la finalul turului, însă nici celelalte partide nu sunt dinainte câştigate. Sperăm să învingem şi să ne mărim avansul în clasament, însă Steaua nu va ieşi din lupta pentru titlu. Va mai fi şi returul, în care vom juca în deplasare şi cu Reşiţa şi cu Steaua. Sperăm să profităm de problemele financiare pe care le au steliştii“, a spus Popescu. Faţă de partidele din sezoanele anterioare, din lotul Stelei nu mai face parte “bombardierul“ Alin Şania, acesta transferându-se la o formaţie din Dubai. Astăzi, de la ora 18.00, în primul joc al etapei a 10-a din LN, Pandurii Tg. Jiu va primi replica celor de la Dinamo Bucureşti.