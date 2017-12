HCM, 60 de minute până la titlu

Doar 60 de minute o mai despart pe HCM Constanţa de cel de-al cincilea titlu de campioană. Duminică, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor, HCM va întâlni pe Rom Cri Braşov, formaţie ce ocupă ultima poziţie a clasamentului. Cu doar trei puncte obţinute în acest sezon, braşovenii sunt deja retrogradaţi în Divizia A, astfel că jocul de duminică va fi cu siguranţă doar o formalitate pentru handbaliştii pregătiţi de Zoran Kurtes şi Eden Hairi. Deşi accidentat în această săptămână, când - din cauza unei entorse - nu a putut participa la câteva şedinţe de pregătire, Csepreghi are şanse mari să joace în disputa cu ultima clasată, asta doar dacă antrenorul Zoran Kurtes nu va decide să îl menajeze. De altfel, valoarea scăzută a adversarului îl poate determina pe tehnicianul sârb al HCM-ului să îi folosească în special pe cei care au evoluat foarte puţin în acest sezon, atât în campionat, cât şi în Liga Campionilor. „Va fi un meci uşor, însă îl vom trata ca pe orice alt joc din acest sezon. Va fi şi o ocazie de a exersa din ceea ce am pregătit la antrenamente pentru Cupa României (n.r. - competiţie programată în perioada 12-15 mai, la Braşov). Va fi al doilea meu titlu din carieră după cel de anul trecut şi dacă vom triumfa şi în Cupă atunci va fi un sezon formidabil“, a spus Csepreghi. Chiar dacă problema titlului va fi rezolvată matematic după victoria de duminică cu Rom Cri Braşov, medaliile de campioni vor fi înmânate de oficialii FRH abia după ultimul joc al sezonului, pe 6 mai, pe teren propriu, cu Dinamo. „Dacă ultima partidă a Constanţei ar fi avut loc în deplasare, atunci am fi premiat jucătorii înainte, însă nu este cazul, mai ales că HCM a şi solicitat ca ultimul meci să îl joace în devans, pe 6 mai, iar FRH şi-a dat deja acceptul“, a spus secretarul general al FRH, Mihail Marinescu. Programul complet al etapei - sâmbătă, ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - HC Odorhei; duminică, ora 11.00: UCM Reşiţa - Poli Timişora, Bucovina Suceava - U. Cluj; ora 12.00: Minaur - Dinamo; miercuri, 28 aprilie, ora 18.00: Ştiinţa Bacău - Steaua.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 21 18 2 1 666-547 38

2. UCM Reşiţa 21 16 2 3 641-551 34

3. Ştiinţa Bacău 21 13 4 4 654-603 30

4. Pandurii Tg. Jiu 21 14 1 6 595-564 29

5. Steaua Bucureşti 21 13 2 6 621-540 28

6. Bucovina Suceava 21 13 0 8 628-565 26

7. HC Odorhei 22 10 0 12 643-674 20

8. U. Cluj-Napoca 21 8 1 12 564-582 17

9. Minaur Baia Mare 21 7 1 13 545-558 15

10. CSM Satu Mare 22 6 1 15 645-697 13

11. Poli Timişoara 21 6 1 14 534-625 13

12. Dinamo Bucureşti 22 4 2 16 651-737 10

13. SCM Rom Cri Braşov 21 1 1 19 528-672 3

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat