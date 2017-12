HCM a câştigat şi Cupa României

După ce în urmă cu o săptămână sărbătorise cucerirea celui de-al optulea titlu de campioană a României, Handbal Club Municipal Constanţa a reuşit, duminică, la Braşov, să îşi treacă în palmares a cincea Cupă a României şi totodată al treilea event consecutiv. În finala disputată împotriva vicecampioanei Ştiinţa Bacău, handbaliştii constănţeni s-au impus cu 34-23 (15-9), după a opta finală disputată în ultimii nouă ani! A fost, cu siguranţă, cel mai bun joc al HCM-ului de la această ediţie, campionii României umilind singura echipă din Liga Naţională care în ultimii doi ani a încercat, fără succes, să întrerupă supremaţia Constanţei. Bacăul şi-a dorit foarte mult să răzbune nereuşitele din campionat, dar s-a izbit de o apărare foarte bine organizată a HCM-ului. S-a mers cap la cap până în min. 16, scor 7-7, moment din care HCM a preluat total iniţiativa. Popescu a încheiat prima repriză cu şase intervenţii salvatoare, Stănescu a contribuit cu două parade de excepţie de la 7m, iar Sabou, Toma şi Şimicu au dus scorul la 14-7 pentru HCM în min. 26! La pauză s-a intrat cu un avans de şase lungimi pentru constănţeni, 15-9, Stavrositu marcând în ultima secundă.

Foarte bun a fost şi începutul reprizei secunde pentru HCM, care s-a desprins la 23-11 - în min. 40, risipind orice emoţie în privinţa echipei câştigătoare. Popescu a continuat să sară din bară în bară, apărarea a evoluat aproape de perfecţiune, iar în acest mod băcăuanii nu ar fi putut câştiga nici dacă s-ar fi jucat două zile. HCM a continuat să evolueze la fel de determinat ca în primul minut în faţa unei formaţii debusolate, iar diferenţa a crescut normal: 24-11 (min. 41), 26-12 (min. 45), 31-17 (min. 54). Tânărul Cristescu şi-a trecut şi el numele pe tabela marcatorilor, iar HCM s-a impus în final cu 34-23, cea mai mare diferenţă înregistrată în ultimii zece ani într-o finală de Cupă a României. Pentru HCM au evoluat: Popescu (10 intervenţii), Stănescu (7 intervenţii, 2x7m); Toma 7g, Val 6g, Şimicu 5g, Angelovski 4g, Humet, Sabou şi Stavrositu - câte 3g, Sadoveac, Criciotoiu şi Cristescu - câte 1g, Dragicevic, Buricea, Cutura.

HCM, CEA MAI BUNĂ DIN ŢARĂ. „HCM a demonstrat şi acum că este cea mai bună echipă din ţară. Băieţii au fost super motivaţi, super profesionişti, au arătat că ei sunt şefii handbalului masculin românesc”, a declarat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. „Sunt foarte fericit că am câştigat şi Cupa. Am jucat foarte bine în acest ultim meci şi am adus al doilea trofeu al sezonului“, a precizat antrenorul principal al echipei constănţene, Zvonko Sundovski, aflat la primul event în campionatul României. „O victorie frumoasă, muncită. Am dorit să arătăm şi azi (n.r. - duminică) că suntem cea mai puternică echipă din campionat. Am demonstrat că avem caracter şi, când suntem în faţa unui joc important, depunem tot efortul pentru a câştiga”, a afirmat şi căpitanul Laurenţiu Toma.

În semifinale, HCM a trecut, sâmbătă, de Potaissa Turda, scor 35-31 (14-16), la capătul unui meci în care soarta meciului s-a decis în primele zece minute ale reprizei secunde, când de la 16-14 pentru Potaissa scorul a devenit, în doar nouă minute, 22-16 pentru HCM. De menţionat că un succes la doar trei goluri al HCM-ului ar fi permis Potaissei să evolueze în Cupa EHF. Pentru HCM au evoluat: Popescu (11 intervenţii), Stănescu (6 intervenţii); Şimicu 7g, Cristescu 5g, Sabou 5g (2x7m), Humet şi Toma - câte 4g, Angelovski şi Criciotoiu - câte 3g, Stavrositu, Sadoveac, Cutura şi Vujadinovic - câte 1g.

În cealaltă semifinală, Ştiinţa Bacău câştigase, cu 23-20, meciul cu CS Caraş Severin. În urma acestor rezultate, în Cupa EHF, alături de Ştiinţa Bacău, va evolua şi CS Caraş Severin (n.r - locul 6 în campionat). HCM Constanţa va evolua în Liga Campionilor, iar HC Odorhei în Cupa Challenge.