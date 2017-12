HCM a cîştigat “Cupa Varna”

Vicecampioana României, HCM Constanţa, a cîştigat, ieri, finala turneului internaţional “Cupa Varna”, competiţie găzduită de campioana Bulgariei, Lokomotiv Varna. Formaţia antrenată de Vasile Stîngă şi Eden Hairi a disputat finala competiţiei în compania campioanei Muntenegrului, HC Lovcen Cetinje. Constănţenii au început bine partida şi s-au desprins la patru goluri, însă au cedat ritmul spre finalul reprizei şi muntenegrenii au încheiat prima repriză cu avantaj minim, 13-12. După reluare, HCM a pus stăpînire definitiv pe joc şi n-a oferit nicio clipă adversarilor iluzia că pot reveni. HCM s-a impus la final, cu 29-26, şi a intrat în posesia trofeului. Pe lîngă cupa cuvenită învingătoarei, organizatorii i-au mai acordat extremei constănţene Laurenţiu Toma un trofeu pentru pentru “cel mai bun jucător al competiţiei”. Golurile constănţenilor din finala de ieri au fost marcate de Toma şi Schjolin Voglis - cîte 5, Hejtmanek, Mureşan, Timofte - cîte 4, Csepreghi 3, Vukovic 2, Băiceanu şi Timuzsin - cîte unul. Din păcate, turneul de la Varna s-a soldat şi cu accidentarea portarului Mihai Popescu, acesta urmînd să fie indisponibil în următoarele zece zile. “Sînt mulţumit, am jucat foarte bine, ca o adevărată echipă. Mă bucur că, spre deosebire de ultimele partide susţinute în stagiul de pregătire din Germania, am început meciurile foarte bine. Per total, a fost un turneu foarte util. Nu am un remarcat special. Elevii mei au evoluat foarte bine, ca o adevărată echipă”, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Vasile Stîngă. Clasamentul final al competiţiei a avut următoarea configuraţie: 1. HCM Constanţa; 2. HC Lovcen Cetinje; 3. Ştiinţa Bacău; 4. Lokomotiv Varna; 5. HC Olimpus-85 Chişinău; 6. HC Dobrudja Dobrici.

După încheierea partidei de ieri, delegaţia constănţeană a revenit acasă, unde se va pregăti pentru “Cupa Mării Negre”, turneu ce va debuta vineri la Sala Sporturilor.