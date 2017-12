HCM a făcut instrucţie şi cu Potaissa

Şase meciuri şi tot atâtea victorii pentru HCM Constanţa în Liga Naţională de handbal masculin, campioana României demonstrând şi în întâlnirea cu Potaissa Turda că nu are adversar în lupta pentru titlu. După 22-17 cu Celje Pivovarna în Champions League, HCM a revenit cu o nouă victorie în faţa suporterilor, 36-27 (20-14) cu Potaissa Turda, revelaţia începutului de sezon. Partida a început cu multe realizări de ambele părţi, dar cu HCM mereu la conducere, 4-2 în min. 4, diferenţă dublată peste alte patru minute, 8-4. Deşi a avut în faţă o echipă arţăgoasă, HCM a reuşit să se desprindă şi mai clar pe tabelă, iar la pauză avea deja şase lungimi, 20-14. Diferenţa a crescut în partea secundă la 26-18, în min. 39 şi apoi 34-25, în min. 58, chiar dacă antrenorul Zvonko Sundovski a folosit toţi jucătorii aflaţi pe foaia de joc, inclusiv al treilea portar. S-a încheiat 36-27 pentru HCM, un succes logic, meritat, la capătul unui meci controlat în permanenţă şi care încheie o perioadă dificilă, cu multe partide într-un interval scurt de timp.

„Toate meciurile de până acum au fost grele. Fiecare echipă se bate cu noi şi încearcă să ofere ce are mai bun. Dacă în prima repriză am mai cedat în unele momente, pe final ne-am distanţat mai clar”, a declarat interul Alexandru Şimicu. „Am fost puţin mai obosiţi după ultimele partide. Ştiam că vom întâlni o echipă care cel puţin în acest an joacă un handbal frumos. Ne-am concentrat, am câştigat, chiar dacă am primit totuşi mai multe goluri”, a spus şi extrema George Buricea.

Pentru HCM au evoluat: Popescu (16 intervenţii, 1x7m - toate în primele 29 de minute!!!), Stănescu (7 intervenţii), Iancu (1 intervenţie), Buricea 9g, Csepreghi 7g (1x7m), Dragicevic şi Humet - câte 4g, Cutura 3g, Stavrositu şi Sadoveac - câte 2g, Toma 2g (2x7m), Şimicu, Angelovski şi Criciotoiu - câte 1g, Val şi Sabou.

Celelalte rezultate ale etapei: CSM Bucureşti - CS Caraş Severin 24-24, U. Cluj - Pandurii Tg. Jiu 28-26, Poli Timişoara - Ştiinţa Bacău 21-24, Dinamo Bucureşti - CSM Ploieşti 32-26. Partida HC Odorhei - Bucovina Suceava va avea loc pe 7 noiembrie, de la ora 18.00.

Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 12p (golaveraj: 180-131), 2. CSM Bucureşti 9p (182-153), 3. ASC Potaissa 8p (192-173), 4. Ştiinţa Bacău 8p (161-149), 5. Caraş Severin 7p (149-135), 6. Poli Timişoara 6p (169-166), 7. HC Odorhei 6p (158-159), 8. Bucovina Suceava 4p (116-119), 9. Pandurii Tg. Jiu 4p (149-159), 10. CSM Ploieşti 2p (168-190), 11. Dinamo Bucureşti 2p (156-192), 12. U Cluj 2p (136-192).