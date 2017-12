HCM a făcut primul pas spre Final 3

20:29:19 / 30 Aprilie 2014

HCM

Daca este adevarat...ma bucur pentru Simicu, a crescut enorm in acest an si sper sa straluceasca la o echipa de top dintr-un campionat puternic. In privinta lui Csepreghi si Sadoveac, probabil ca latura financiara a contat, desi, cu tot respectul, sa te duci in Cupa Challenge (in cel mai bun caz), probabil cu un antrenor roman, cred eu, mediocru...este un mare pas inapoi. Mai degraba intelegeam daca mergeau la Bacau. Sper totusi ca macar Sadoveac sa nu plece, mi se pare un jucator chiar mai util decat Csepreghi.