HCM a făcut spectacol şi cu Odorhei

Meciul HCM Constanţa - HC Odorhei, disputat vineri, în etapa a 21-a a Ligii Naţionale, a atras din nou suporterii constănţeni la Sala Sporturilor. Nu aveau să plece deloc dezamăgiţi, favoriţii oferindu-le o victorie pe cât de frumoasă pe atât de spectaculoasă, scor 37-30 (19-13). Oaspeţii au început curajos, conducând în primele minute, 3-2 şi 4-3. Novanc a adus prima oară HCM-ul în avantaj, 5-4 în min. 10, iar din acest moment diferenţa a început să crească constant în favoarea constănţenilor: 8-5, 12-8, 15-10 şi apoi 19-13 după primele 30 de minute. Cu “magicianul” Stavrositu la conducere, cu un Stănescu imperial în poartă - bun precum vinul odată cu trecerea anilor - HCM a creat o fază mai spectacuoasă ca alta. Chiar şi ratările au avut parcă... stil în meciul cu harghitenii, iar reuşitele cu spatele la poartă ale lui “Pablo” şi Buricea au încins şi mai mult atmosfera. HCM a condus în multe rânduri cu nouă goluri, prima oară în min. 44, scor 27-18, dar diferenţa din final a fost de doar şapte lungimi, 37-30, suficient însă ca cei aproximativ 1.000 de spectatori să plece mulţumiţi de la sală.

„Cu această victorie suntem aproape campioni într-un an pe care l-am dominat, dar meciurile nu au fost atât de uşoare cum poate au părut. Fiecare partidă are istoria sa şi la fel a fost şi cu Odorhei, o echipă agresivă, bună. Suporterii mi-au adus aminte de vremurile bune, când umpleau tribunele Sălii Sporturilor. Îmi pare rău că nu am putut câştiga la o diferenţă şi mai mare“, a declarat Marius Stavrositu. „Mă bucur pentru această victorie, dar cel mai mult îmi pare bine că suporterii au venit din nou în număr mare. Nu mai avem cum să scăpăm titlul. Ne gândim deja la Cupa României“, a spus şi Rudi Stănescu.

Pentru HCM au evoluat: Stănescu (19 intervenţii, 1x7m), Popescu (o intervenţie); Ghionea 7g (1x7m), Stavrositu 7g (2x7m), Criciotoiu 5g, Novanc şi Sabou - câte 4g, Angelovski şi Buricea - câte 3g, Sadoveac şi Csepreghi - câte 2g, Şimicu, Irimescu şi Toma.

Tot vineri s-a disputat şi partida CSM Satu Mare - CS Caraş Severin, scor 26-27. Programul etapei - sâmbătă: Poli Timişoara - Dinamo Călăraşi (ora 17.00), Pandurii Tg. Jiu - Potaissa Turda (ora 18.00); duminică: CSM Ploieşti - Steaua Bucureşti (ora 11.00), U. Cluj - CSM Bucureşti (ora 12.00); 18 aprilie: Ştiinţa Bacău - Bucovina Suceava (ora 18.00).

Clasament: 1. HCM Constanţa 42p, 2. Ştiinţa Bacău 32p, 3. Bucovina Suceava 26p, 4. Caraş Severin 25p, 5. HC Odorhei 23p, 6. Pandurii Tg. Jiu 21p, 7. Potaissa Turda 20p (golaveraj: 558-563), 8. Dinamo Călăraşi 20p (552-561), 9. Poli Timişoara 18p, 10. U. Cluj 16p, 11. CSM Satu Mare 12p, 12. CSM Bucureşti 11p (489-529), 13. CSM Ploieşti 11p (479-558), 14. Steaua Bucureşti 4p.