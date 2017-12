La capătul unui cantonament de aproape două săptămâni, campioana României, HCM Constanţa, a susţinut, vineri, primul meci amical din acest an. Lipsiţi de numeroşi jucători, aflaţi cu naţionala României la Mondialul din Suedia, constănţenii au învins fără drept de apel pe Universitatea Galaţi, formaţie care activează în Seria I din Divizia A, cu 37-17. Partida, desfăşurată în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău, a avut trei reprize, două de câte 30 de minute şi una de 15 minute, timp în care antrenorul principal al formaţiei de pe litoral, Ion Crăciun, a folosit jucătorii pe care mizează în partea a doua sezonului, dar şi pe juniorul Bogdan Croitoru între buturi. „A fost un test util pentru noi, la finalul acestui stagiu de pregătire. Ne-am văzut greşelile şi vom încerca să le remediem, am lucrat şi la un sistem în apărare, dar şi la câteva scheme ofensive. I-aş remarca pe Stavrositu, Angelovski, Riganas şi Buricea. Ultimul a jucat mai mult în apărare, pentru că are probleme la braţul de aruncare şi am vrut să-l menajăm”, a spus tehnicianul constănţean, care l-a caracterizat pe pivotul sârb Vuk Lazovic, aflat în probe la HCM: „Este tânăr, are viitor, dar nu cred că ne poate ajuta prea mult în acest moment”. Sâmbătă, de la ora 13.30, constănţenii vor susţine un al doilea joc amical, la Ploieşti, în compania echipei Petrolul Teleajen Ploieşti, care activează în Seria a II-a a Diviziei A, urmând ca seara să revină la Constanţa.