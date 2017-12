HCM a intrat în febra meciului cu Croaţia Zagreb

Au mai rămas trei zile până la debutul campioanei României, HCM Constanţa, într-o nouă ediţie a celei mai importante competiţii din lume la handbal masculin, Liga Campionilor. Formaţia noastră favorită va întâlni joi, la Sala Sporturilor, de la ora 19.00, pe Croaţia Zagreb, una dintre cele mai puternice formaţii din competiţie şi o obişnuită a fazelor superioare ale întrecerii. „Ştim cine este Croaţia Zagreb, însă vom încerca să o învingem. Vom vedea în ce măsură vom şi reuşi. Vom avea o tactică specială împotriva croaţilor şi cu siguranţă va trebui să jucăm mult mai bine decât am făcut-o chiar şi cu Baia Mare“, este de părere Daniel Mureşan. Temerile interului dreapta al HCM-ului sunt îndreptăţite dacă ne gândim la palmaresul Croaţiei Zagreb, de patru ori finalistă a Ligii Campionilor şi o dată finalistă a Cupei Cupelor. Veteranul lotului nostru, muntenegreanul Aleksandar Adzic (35 ani împliniţi în ziua meciului cu Baia Mare), are încredere că se poate porni cu dreptul în această campanie a LC. „Este foarte important să debutăm cu o victorie în Liga Campionilor. Am demonstrat că putem juca foarte bine sub presiune, iar acum vom avea şi avantajul că vom fi în faţa propriilor suporteri. Zagreb are în componenţă mulţi jucători foarte buni, cu multă experienţă, dar totul se va decide pe teren, cine va fi mai în formă va câştiga pentru că HCM a arătat că poate învinge orice echipă“, a spus Adzic.

IVANO BALIC, LIDERUL ECHIPEI. Cu şase internaţionali titulari la loturile reprezentative, patru dintre aceştia fiind croaţi (Balic, Strlek, Gojun şi Kopljar), unul maghiar (Gal) şi unul slovac (Kopco), Croaţia Zagreb este una din aspirantele la primele două poziţii ale Grupei D. Cel mai important jucător este de departe Ivano Balic, centrul în vârstă de 31 de ani fiind considerat unul dintre cei mai buni jucători ai lumii. De altfel, acest titlu i-a revenit în 2003 şi 2006, iar în 2006 a fost desemnat şi sportivul anului în Croaţia. Are în palmares un titlu olimpic (2004), un titlu mondial (2003), două medalii de argint la CM (2005 şi 2009) şi alte două medalii de argint la CE (2008 şi 2010).

Partida dintre HCM Constanţa şi Croaţia Zagreb va fi condusă de o brigadă din Norvegia, formată din Kim Andersen şi Per Morten Sodal. Observatorul jocului va fi austriacul Anton Schlick. Biletele la partida HCM - Croaţia Zagreb se găsesc la chioşcurile “Telegraf“ şi la magazinul clubului de la Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 30 lei.