HCM a intrat în febra partidei de la Odorhei

După aproximativ trei săptămâni de pauză, cauzate de acţiunile lotului naţional care a participat la cea de-a 39-a ediţie a Trofeului Carpaţi şi apoi în preliminariile Campionatului Mondial, Liga Naţională de handbal masculin programează o nouă etapă la finele acestei săptămâni, etapă în care HCM Constanţa va juca duminică, în deplasare, de la ora 19.30 (în direct la Digi Sport 1), cu HC Odorhei. Odată cu ultimele partide din preliminariile CM, sub comanda antrenorilor Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan, au revenit şi internaţionalii Popescu, Sadoveac, Angelovski, Riganas, Ghionea, Şimicu şi Csepreghi, astfel că numărul celor aflaţi la antrenamente a crescut la 16. Lipsesc în schimb Novanc - probleme familiale, tatăl său fiind bolnav, Sabou şi Criciotoiu - ambii accidentaţi, dar şi Alexandru Stamate, acesta din urmă pregătindu-se momentan separat, fiind incomplet refăcut după o accidentare.

ODORHEI JOACĂ AZI LA TIMIŞOARA. Astăzi, de la ora 18.30, în direct la Digi Sport 3, este programat ultimul joc din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal masculin: Poli Timişoara - HC Odorhei. Clasament: 1. HCM Constanţa 14p, 2. Ştiinţa Bacău 12p, 3. Pandurii Tg. Jiu 10p, 4. HC Odorhei 9p (golaveraj: 186-166), 5. Dinamo Călăraşi 9p (194-190), 6. Bucovina Suceava 8p, 7. Turda 7p (190-190), 8. CSM Satu Mare 7p (185-198), 9. HC Caraş Severin 6p, 10. Poli Timişoara 4p (144-140), 11. CSM Bucureşti 4p (182-192), 12. U. Cluj 3p (184-203), 13. CSM Ploieşti 3p (148-189), 14. Steaua Bucureşti 0p.

„Este bine că am revenit în efectiv aproape complet. Putem de acum să pregătim cu totul altfel antrenamentele. Duminică ne aşteaptă un meci foarte dificil la Odorhei şi trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere pentru acea partidă. Odorheiul este o formaţie cu pretenţii şi în acest sezon, iar în ultimii ani am avut destule probleme acolo. Sperăm să nu mai apară alte accidentări şi în plus să mai recuperăm dintre cei care momentan nu se pot pregăti cu noi“, a declarat antrenorul secund Eden Hairi. În altă ordine de idei, conducerea campioanei României împreună cu întreg lotul de jucători şi staff-ul tehnic au participat, ieri, la înmormântarea mamei fostului jucător al HCM-ului Ionuţ Puşcaşu, aflat acum într-o funcţie administrativă în cadrul clubului. Au fost depuse două coroane de flori, una din partea directorului executiv Nurhan Ali şi alta din partea echipei HCM Constanţa.