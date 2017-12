HCM a intrat în vacanţă

După succesul lejer din ultima etapă a turului, 35-23, miercuri, în deplasare, cu Poli Timişoara, liderul Ligii Naţionale de handbal masculin, HCM Constanţa, a intrat într-o binemeritată vacanţă. Până pe 9 ianuarie, când antrenorul Zvonko Sundovski a programat reunirea lotului. Nu toţi componenţii campioanei României vor beneficia însă de cele aproximativ două săptămâni de vacanţă, o parte dintre aceştia urmând să se alăture - săptămâna viitoare şi apoi la începutul lunii ianuarie - lotului reprezentativ condus de Eliodor Voica. Astfel, pentru partidele de verificare cu Ungaria, din deplasare, din perioada 26-29 decembrie, vor răspunde convocării trei jucători ai HCM-ului, Şimicu, Sadoveac şi Criciotoiu (reunirea lotului naţional va fi la Oradea), urmând ca apoi, în perioada 3-11 ianuarie, celor trei să li se alăture şi Mihai Popescu. În acest al doilea stagiu de pregătire, tricolorii se vor reuni la Izvorani şi vor susţine, pe 9 ianuarie, o partidă cu Germania (la Stuttgart), iar pe 10 ianuarie un nou joc de verificare, tot la Stuttgart, cu SG BBM Bietigheim (locul 9 în 2Bundesliga). La lotul naţional al Macedoniei va pleca şi Angelovski, alături de antrenorul Zvonko Sundovski.

SĂRBĂTORI FERICITE SUPORTERILOR. În apropierea sfintelor Sărbători de Iarnă, conducerea campioanei României la handbal masculin a dorit să transmită un mesaj tuturor celor care au sprijinit echipa în ultimul an. „Urez Sărbători Fericite şi un călduros La Mulţi Ani tuturor iubitorilor handbalului masculin constănţean şi nu numai. Tuturor constănţenilor care au fost şi în acest an alături de noi. Pentru 2013 ne dorim calificarea în optimile Champions League, pe care o putem obţine printr-un succes la Celje”, le-a urat directorul executiv Nurhan Ali suporterilor constănţeni. „Le promitem constănţenilor cât mai multe succese în noul an. Sper şi cred că le putem face o bucurie şi în Liga Campionilor”, a fost şi mesajul unuia dintre cei mai buni jucători ai echipei constănţene, sârbul Dalibor Cutura.