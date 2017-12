HCM a mai făcut un pas spre titlul de campioană

Handbal Club Municipal Constanţa şi-a luat „la revedere“ de la propriii suporteri în acest sezon cu o victorie superbă în faţa revelaţiei Potaissa Turda. Ieri, la Sala Sporturilor, în etapa a 5-a din faza a doua a play-off-ului Ligii Naţionale de handbal masculin, HCM a învins, scor 35-28 (18-11), echipa Potaissa Turda şi s-a apropiat la numai 60 de minute de al nouălea titlu de campioană din istoria clubului. Meciul cu Potaissa a oferit numeroase faze spectaculoase la poarta lui Varo, care, deşi a încheiat meciul cu 14 intervenţii, nu a putut împiedica un succes clar al campioanei României. HCM a părut în multe momente desprinsă parcă dintr-un alt campionat, cu un joc în mare viteză, contraatacuri la fel de rapide şi finalizări care au permis ca, în min. 25, tabela să indice un avans de unsprezece goluri, 17-6 pentru HCM! Până la pauză, turdenii au mai punctat de cinci ori, pe fondul unei uşoare relaxări a Constanţei, iar după primele 30 de minute, scorul era... doar 18-11. Potaissa a înscris primele trei goluri ale părţii secunde, scor 18-14, dar time-out-ul solicitat de Sundovski a trezit din amorţeală echipa constănţeană. Criciotoiu şi Csepreghi l-au executat pe Varo de la linia de 9 m, Şoldănescu a punctat şi el de pe semicerc, iar în min. 44 HCM conducea din nou cu o diferenţă liniştitoare, 24-18. Partida s-a încheiat cu scorul de 35-28 în favoarea constănţenilor, chiar dacă Sundovski a rulat întreg lotul avut la dispoziţie. Pentru HCM au evoluat: Popescu 10 intervenţii (1x7m), Stănescu 8 intervenţii; Buricea şi Criciotoiu - câte 5g, Novanc, Sadoveac şi Csepreghi - câte 4g, Şoldănescu 3g, Toma 3g (1x7m), Cutura, Angelovski şi Cristescu - câte 2g, Şomlea 1g, Şimicu, Vujadinovic, Stavrositu. De la Potaissa Turda s-a remarcat Claudiu Dediu, cu 8 goluri.

PREMIERE PENTRU TURDA La finalul întâlnirii, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, le-a înmânat celor de la Potaissa Turda medaliile şi Cupa acordate ocupantei locului 3 la finalul sezonului 2013-2014. „Este meritoriu că o echipă dintr-un oraş mic a reuşit acest lucru. Sunt mulţumit de parcursul echipei constănţene în Cupele Europene, HCM a arătat că handbalul românesc poate fi mai sus decât este“, a precizat Dedu.

„Ne bucurăm că am încheiat cu o victorie în faţa suporterilor. Era şi mai bine dacă puteam sărbători titlul, dar, din păcate, acest lucru va trebui să îl facem în deplasare. A fost întreg sezonul o bucurie că am putut juca pe teren propriu toate meciurile importante, mai ales din Cupele Europene”, a declarat Laurenţiu Toma. „Un joc solicitant, pentru că băieţii veneau după două meciuri grele la Berlin. Prin acest joc am pregătit şi partida de la Bacău, unde vom merge să câştigăm”, a precizat şi interul dreapta Bogdan Criciotoiu. Directorul executiv Nurhan Ali s-a declarat mulţumit, la finalul jocului, că HCM a oferit un spectacol frumos suporterilor la ultima partidă din acest sezon pe teren propriu. „A fost una dintre marile dorinţe de azi (n.r. - ieri), de a ne despărţi cu o victorie de toţi cei care au fost alături de noi în acest sezon. S-a văzut diferenţa dintre HCM şi celelalte competitoare. Mă bucur că jucătorii s-au recuperat rapid după Final Four şi că Zvonko a oferit din nou şansa tuturor celor de pe foaia de joc să evolueze. A fost un an senzaţional, cu care nu multe echipe se pot lăuda”, a afirmat oficialul HCM-ului.

DEPLASARE PENTRU SUPORTERI, LA BACĂU În vederea meciului de duminică (ora 18.45), ultimul din acest sezon, două autocare vor pleca spre Bacău de la Sala Sporturilor din Constanţa, duminică, la ora 11.00, suporterii tomitani fiind aşteptaţi să sărbătorească alături de favoriţi câştigarea unui nou titlu.

Clasament turneul locurilor 1-3: 1. HCM 9p (golaveraj: 95-77), 2. Ştiinţa 6p (79-83), 3. Potaissa 0p (115-129).