HCM a mizat pe tineri în duelul cu HC Odorhei

Lipsa mizei din meciul cu HC Odorhei și replica palidă dată de oaspeți le-au permis antrenorilor Zvonko Sundovski și Marko Isakovic să arunce în luptă pe finalul meciului disputat luni, în Sala Sporturilor din Constanța, și generația tânără din lotul campioanei en titre, HCM Constanța. Astfel, printre cei care și-au făcut loc pe lista marcatorilor s-a numărat și Claudiu Șimicu, fratele internaționalului Alexandru Șimicu. Interul în vârstă de 18 ani a înscris de trei ori, acestea fiind primele sale goluri în Liga Națională. „M-am simțit bine și nu am avut emoții. Este destul de greu, dar mi-aș dori să calc pe urmele fratelui meu”, a spus Claudiu Șimicu. „Meciurile acestea sunt pentru ei și au ocazia să capete experiență și să prindă curaj”, a adăugat veteranul George Buricea, care și-a coordonat mai tinerii coechipieri din postura de centru. Reamintim că HCM s-a impus în ambele partide cu HC Odorhei, disputate la Constanța, cu 32-27 și 36-29.

VOR LOCUL 5

Obișnuiți cu lupta pentru titlul de campioană, constănțenii vor avea misiunea ingrată de a se duela pentru locul 5, cel mai probabil cu Dunărea Călărași. „Probabil că vom juca împotriva celor de la Dunărea Călărași, care au câștigat primul meci la Bacău și, din postura de nou-promovată, își vor dori locul 5. Pentru ei ar fi o performanță, dar noi nu vrem să-i lăsăm să ia această poziție. Vrem să câștigăm și la finalul sezonului să tragem linie și să vedem câte meciuri am câștigat și câte am pierdut. Este straniu că nu vom juca în următoarea ediție a Cupelor Europene, dar, ținând cont de cum a fost acest campionat, pe care am crezut că nu vom reuși să-l încheiem, cred că a fost prea bine. Am terminat sezonul regulat aproape de primul loc și am fost la un singur gol de calificarea în semifinale”, a spus Buricea. Primul meci dintre HCM și Dunărea ar avea loc la Călărași, la 23 mai, al doilea se va disputa la Constanța, la 28 mai, iar cel decisiv, dacă va fi nevoie, se va juca tot pe litoral, la 30 mai. Până atunci, handbaliștii constănțeni vor afla și ce le rezervă viitorul, clubul fiind în pragul desființării, din cauza problemelor financiare. „Peste o săptămână vom avea un răspuns și sperăm ca echipa nu se desființeze și să continue cu jucători de viitor, plus doi-trei cu experiență și câțiva stranieri. Ar fi păcat să se desființeze, dar vom vedea ce răspunsuri vom primi”, a explicat Buricea.