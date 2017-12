HCM a părăsit Liga Campionilor cu fruntea sus

Calificată în premieră în optimile Ligii Campionilor, performanţă unică în handbalul masculin românesc, HCM Constanţa a pus capăt sâmbătă unui sezon fantastic în cea mai importantă competiţie intercluburi din lume. Campioana României a cedat la limită, 26-27, în fieful ungurilor de la MKB Veszprem, în manşa retur, după ce pierduse şi în prima manşă, 23-27, în sala de la Buzău, şi a părăsit întrecerea cu fruntea sus. Partida de la Veszprem a început echilibrat, însă gazdele au profitat de cele două absenţe din tabăra constănţenilor, pivoţii Silviu Băiceanu şi Timuzsin Schuch, şi au început să se distanţeze pe tabela de marcaj. Drept urmare, după 12 minute de secetă la poarta lui Peric, ungurii au ajuns să aibă un avantaj neaşteptat, 12-4, în min. 24. Până la pauză, graţie torpilelor lui Csepreghi, HCM a revenit şi a intrat la cabine cu un handicap de doar cinci goluri, 9-14. Repriza secundă le-a aparţinut însă elevilor lui Zoran Kurtes şi Eden Hairi, în prim-plan fiind golgeterul Laurenţiu Toma. Încurajaţi de cei 150 de fani constănţeni prezenţi la Veszprem, constănţenii au recuperat gol după gol şi au fost la un pas să obţină un egal istoric pe terenul uneia dintre cele mai puternice formaţii din lume. În plus, drept revanşă pentru meciul tur, Toma a avut procentaj maxim de la linia de şapte metri, transformând cele cinci aruncări dictate de arbitri. Fluierul final a consfiinţit victoria gazdelor, însă HCM a părăsit sala în aplauzele spectatorilor. „La pauză, le-am spus jucătorilor că Veszprem nu este de neînvins şi s-a văzut în repriza secundă că diferenţa dintre cele două echipe nu este atât de mare”, a spus directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. „Nu ne-am dat bătuţi niciun moment şi am câştigat clar repriza secundă. Am o echipă deosebită, cu care am realizat o performanţă istorică pentru sportul românesc, prin calificarea în optimile Ligii şi sunt convins că experienţa strînsă în acest an ne va fi de folos în sezonul următor”, a adăugat antrenorul Zoran Kurtes. „Cu mai multă concetrare, poate am fi obţinut pe final o victorie la Veszprem”, a declarat Laurenţiu Toma. Au jucat: Peric 13 intervenţii - Perez 6 goluri, Eklemovic 4g, Sesum 4g, G. Ivancsik 3g, Sulic 3g, Korazija 2g, Terzic 2g, Gulyas 1g, T. Ivancsik 1g, Vujin 1g - pentru Veszprem, respectiv Popescu 8, Stănescu 5 - Toma 9g, Csepreghi 5g, Dimache 4g, Mocanu 2g, Mureşan 2g, Sabou 2g, Buricea 1g, Pavlovic 1g - pentru HCM.

TOMA, GOLGETER ÎN LIGĂ. Cele 9 goluri înscrise la Veszprem l-au urcat pe Laurenţiu Toma pe primul loc în clasamentul golgeterilor din actualul sezon al Ligii Campionilor, cu 90 de reuşite. Extrema dreaptă a constănţenilor este urmată de interul ceh de la THW Kiel, Filip Jicha, cu 85 de goluri, şi Kiril Lazarov (Croaţia Zagreb), cu 82 de goluri. Constănţenii au revenit în ţară în noaptea de sâmbătă spre duminică, petrecând Învierea în avion, unde au şi ciocnit primele ouă roşii. După două zile libere, elevii lui Kurtes au revenit ieri la antrenamente, pregătind derby-ul cu Steaua, programat la sfârşitul acestei săptămâni, la Bucureşti, în etapa a 23-a a Ligii Naţionale.

Celelalte rezultate din optimile LC - joi: Chekhovskie Medvedi (Rusia) - Ademar Leon (Spania) 37-36 (în tur 29-25); sâmbătă: Montpellier HB (Franţa) - KIF Kolding (Danemarca) 28-23 (în tur 26-26); FC Barcelona Borges (Spania) - HC Croaţia Osiguranje-Zagreb (Croaţia) 36-33 (în tur 33-26); HSV Hamburg (Germania) - KS Vive Targi Kielce (Polonia) 27-30 (în tur 30-24); BM Ciudad Real (Spania) - RK Gorenje Velenje (Slovenia) 36-31 (în tur 31-23); duminică: Rhein-Neckar Lowen (Germania) - Pevafersa Valladolid (Spania) 37-33 (în tur 30-29); THW Kiel (Germania) - FCK Handbold (Danemarca) 29-23 (în tur 33-31). Ieri a fost tras la sorţi programul sferturilor de finală ale competiţiei: HSV Hamburg - BM Ciudad Real; Rhein-Neckar Lowen - THW Kiel; Chekhovskie Medvedi - Montpellier HB; FC Barcelona Borges - MKB Veszprem.