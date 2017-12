HCM a pierdut duelul din Rusia

Handbal Club Municipal Constanţa a pierdut, scor 26-29 (13-14), meciul disputat ieri, în Rusia, împotriva formaţiei Sankt Petersburg, în etapa a 6-a din Grupa D a Ligii Campionilor. Meciul a fost unul care ar fi putut reveni la fel de bine şi campioanei României pentru că Popescu şi compania au condus, în multe rânduri, pe tabela de marcaj, chiar şi cu trei goluri, 19-16 în min. 40. Debutul întâlnirii a aparţinut HCM-ului care a preluat conducerea, 2-0 şi 5-3, şi se părea că formaţia constănţeană poate sărbători în Rusia mult dorita calificare în optimile de finală. Cu Csepreghi, Sabou şi Mureşan pe bancă în prima repriză, pedepsiţi parcă pentru evoluţiile mai slabe din ultima perioadă, HCM nu a arătat însă ca o echipă căreia i-ar lipsi o parte dintre vedete, reuşind să pună multe probleme unei formaţii gazdă care mai putea spera la calificare doar în cazul unui succes. În prima repriză HCM a avut doi jucători în mare formă, Mihai Popescu, din nou cu parade extraordinare şi Branislav Angelovski, aflat la cel mai bun joc al său în tricoul echipei constănţene. Apărarea a mers în general destul de bine, reuşindu-se şi blocarea principalului pericol al al ruşilor, interul stânga Eldar Nasyrov. S-a şi greşit însă, cel mai elocvent moment fiind petrecut în min. 26, când HCM s-a apărat 6 contra 6, dar, pe un singur atac, ruşii au obţinut două eliminări pentru HCM şi o aruncare de la 7m, preluând conducerea, scor 12-11. În atac s-a ratat din nou destul de mult, HCM suferind la linia de 9 m, dar şi la aruncările de la 7 m, acolo unde Toma şi Sabou l-au luat la ţintă pe veteranul gazdelor, Alexei Kostygov. După 14-13 la pauză pentru Sankt Petersburg, Eden Hairi şi Alexandru Buligan au trimis în teren şi “artileria grea“: Csepreghi şi Mureşan. Primul dintre ei ne-a reamintit de jucătorul care impresiona Europa în sezonul trecut, învingându-l de cinci ori pe bravul portar Kostygov, unul dintre cei mai buni jucători ai gazdelor în acest meci. Cu şapte minute înainte de final, HCM a reuşit să egaleze, scor 25-25 şi se părea că va putea gestiona mai bine ultimele minute pentru a obţine cele două puncte care ar fi închis în mare parte ecuaţia celei de-a patra echipe calificate în optimi. Din păcate, s-au ratat cu uşurinţă două atacuri prin Toma şi Onyejekwe, iar gazdele s-au desprins pe tabelă până la 29-26, scor cu care s-a şi încheiat partida. Un meci pe care HCM l-a pierdut nu pentru că ar fi avut în faţă un adversar mai valoros, St. Petersburg, părând echipa care avut mai multă încredere că poate câştiga meciul. „Este păcat că am pierdut această întâlnire, mai ales că am controlat meciul şi în ultimele minute credeam că ne vom putea desprinde. Din păcate am greşit mult şi cei care s-au desprins au fost ruşii. După victoriile din ultimele secunde era de aşteptat ca şi noi să pierdem la un moment dat în finalul meciului“, a declarat centrul Marius Stavrositu.

Au evoluat - HCM (antrenori Eden Hairi şi Alexandru Buligan): Popescu (18 intervenţii), Stănescu; Csepreghi 5g, Angelovski 4g, Toma 4g (1x7m), Sadoveac 4g (4x7m), Stavrositu, Onyejekwe şi Schuch - câte 2g, Băiceanu, Adzic şi Mureşan - câte 1g, Sabou, Buricea; St. Petersburg (antrenor Dmitriy Torgovanov): Kostygov (14 intervenţii, 2x7m); Shindin 10g (1x7m), Pronin şi Mukhin - câte 4g, Chezlov 3g, Nasyrov, Pyshkin şi Vyshnevskyy - câte 2g, Ostroushko şi Polyakov - câte 1g, Lyashenko.

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 5 4 1 0 152-122 9

2. Flensburg 5 4 0 1 149-123 8

3. Croaţia Zagreb 5 2 2 1 153-129 6

4. St. Petersburg 6 2 0 4 162-183 4

5. HCM Constanţa 6 2 0 4 154-178 4

6. Bosna Sarajevo 5 0 1 4 123-148 1