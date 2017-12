HCM a pierdut o bătălie, nu şi războiul

Înfrângerea suferită de HCM Constanţa duminică seară, la Buzău, 22-28 cu Chekhovskie Medvedi, nu poate fi considerată o catastrofă pentru formaţia constănţeană, deoarece şansele de calificare în optimile de finală ale Ligii Campionilor rămân în continuare foarte mari. Este adevărat că un succes cu Medvedi ar fi rezolvat deja această ecuaţie, însă nu trebuie uitat că parcursul de până acum al handbaliştilor pregătiţi de Zoran Kurtes şi Eden Hairi este unul la care nu foarte multă lume se aştepta. Obiectivul stabilit la începutul sezonului a fost clar: clasarea pe poziţia a patra în Grupa A, iar la jumătatea întrecerii HCM are trei puncte avans faţă de Pick Szeged, principala contracandidată la ultimul loc care asigură prezenţa în faza următoare a celei mai importante competiţii europene. Aşadar, nimic nu este pierdut, însă nici dinainte câştigat. Într-o situaţie în care nici Szeged şi nici HCM nu vor obţine puncte cu primele trei clasate (Montpellier, Valladolid, Medvedi), pentru a fi şi matematic calificată, HCM are nevoie doar de un succes în disputa cu PAOK Salonic de pe teren propriu, partidă care va avea loc pe 27 februarie 2010. “Cred că punctele de acasă cu Salonic vor fi vitale pentru calificare. Înfrângerea cu ruşii se datorează faptului că ei au fost mai concentraţi decât noi. Au jucat ca o echipă şi i-au ajutat şi numeroasele noastre ratări“, a spus Laurenţiu Toma. Silviu Băiceanu a recunoscut superioritatea ruşilor în acest meci, dar crede în continuare în calificare: “Mai avem un meci acasă cu grecii şi sper să ne îndeplinim obiectivul. Ruşii au fost peste nivelul nostru. Noi am încercat să compensăm prin dăruire, însă nu am putut mai mult. Important este să ridicăm capul şi să privim spre partidele care vor urma. Nu vom merge în Rusia să ne predăm“. Cel mai optimist pare să fie preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal, Marius Puşcaşi: “Atmosfera a fost superbă. Ne pare rău că nu am putut oferi suporterilor un nou succes. Am întâlnit o formaţie mult mai valoroasă după aspectul jocului, dar şi noi am prins o zi slabă. Sunt convins că ne vom califica, dar acum depindem şi de Montpellier, care trebuie să învingă la Szeged. Nu trebuie însă să ne gândim ce fac alţii, ci să ne vedem de partidele noastre, să încercăm să obţinem cât mai mult din fiecare meci“. Partida retur dintre Chekhovskie Medvedi şi HCM Constanţa, care va avea loc, joi, de la ora 18.00, va fi arbitrată de Vaclav Kohout şi Petr Novak, ambii din Cehia. Observatorul întâlnirii va fi Grigorij Guterman, din Lituania.