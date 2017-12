HCM a plecat încrezătoare în Suedia

A mai rămas o singură zi până la debutul campioanei HCM Constanţa în Liga Campionilor la handbal masculin. Joi, de la ora 20.00, în direct la Digi Sport 2, handbaliştii constănţeni vor începe o nouă aventură europeană, una în care se speră ca rezultatele să fie cel puţin la fel de bune ca cele din sezonul 2009-2010, când s-a obţinut calificarea între primele 16 formaţii ale Europei. Adversara HCM-ului va fi campioana Suediei, IK Savehof, cele două formaţii fiind la prima confruntare directă în cupele europene.

„Fiind primul meci şi în plus şi în deplasare, îl abordăm cu foarte mare seriozitate şi sperăm să câştigăm. După ce am trecut de turul preliminar, gândurile noastre au fost în special către Liga Campionilor. Echipele nordice sunt mereu periculoase, dar am putut face unele vizionări în ultimele două săptămâni şi ştim cam fiecare jucător în parte. Vom vedea la ora jocului cine va fi mai în formă. Au avantajul terenului propriu, dar pe acest lucru ne şi bazăm. Dacă ne vor trata puţin de sus, putem face o surpriză frumoasă acolo. Sunt foarte încrezător în echipa care o avem. Până acum nu am avut niciodată o echipă mai bună. Un succes ne-ar ridica mult moralul şi am aborda altfel următoarele întâlniri“, consideră extrema stângă Alexandru Sabou. Delegaţia HCM-ului a plecat, ieri, la ora 12.55, de pe Aeroportul Otopeni, la Goteborg.

JOACĂ LA GOTEBORG. Ca şi HCM Constanţa, campioana Suediei nu poate disputa meciurile de pe teren propriu în sala “Partillebohallen” (2.000 locuri) din localitatea Partille, aşezare situată în vestul ţării. Astfel, IK Savehof este nevoită să îşi dispute partidele din Liga Campionilor la Goteborg, în Arena “Scandinavium”, una multifuncţională, cu o capacitate de 12.044 locuri. Clubul fondat în 1950 a obţinut la finele sezonului trecut pentru a patra oară titlul de campioană, după performanţele din 2011, 2005 şi 2004. Cel mai important rezultat în cupele europene îl reprezintă accederea în optimile de finală ale Ligii Campionilor în sezonul precedent, unde a pierdut ambele confruntări cu AG Copenhaga, 25-34 (pe teren propriu) şi 24-26 (în deplasare). A început însă extrem de prost actualul sezon, cu două înfrângeri în primele două etape, urmate apoi de două victorii.