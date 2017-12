HCM a plecat la Kiel

Cu două înfrângeri înregistrate în primele runde din actualul sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin, HCM Constanţa se pregăteşte pentru cea mai dificilă deplasare din Grupa B. Constănţenii vor întâlni mâine seară, de la ora 21.00, campioana Europei, THW Kiel, echipă care a pornit perfect şi în actuala ediţie, acumulând punctajul maxim. Cu şanse pur teoretice la un rezultat pozitiv, elevii macedoneanul Zvonko Sundovski şi-au propus să facă un joc cât mai bun şi să dea germanilor o replică puternică.

„Vrem să facem un meci bun şi să arătăm că înfrângerile cu Savehof şi Veszprem nu au fost decât accidente la început de parcurs. Am discutat cu antrenorul Zvonko Sundovski şi i-am spus că la Kiel nu ne sunt permise prea multe greşeli. Trebuie să jucăm inteligent, să nu ne grăbim şi să nu le dăm mingea prea uşor adversarilor. Kiel are unul dintre cei mai buni portari din lume şi, dacă nu finalizezi acţiunile, faza se întoarce rapid cu gol împotriva ta”, a avertizat directorul executiv al constănţenilor, Nurhan Ali. Delegaţia grupării de pe litoral a plecat ieri după-amiaza spre Kiel, o destinaţie cunoscută după ce HCM Constanţa a mai evoluat în două rânduri, tot în Liga Campionilor, împotriva formaţiei germane. Astfel, în sezonul 2006-2007, Kiel s-a impus cu 47-31, iar un an mai târziu a câştigat cu 38-24, de fiecare dată în ultimul joc din faza grupelor.

ŞASE CONSTĂNŢENI LA LOT. Antrenorul naţionalei de handbal masculin, Eliodor Voica, a anunţat lotul României pentru primele două meciuri din preliminariile Campionatului European din 2014, cu Slovenia şi Islanda, printre cei convocaţi numărându-se şi şase jucători de la HCM Constanţa: portarul Mihai Popescu, extremele Alexandru Sabou şi Marius Sadoveac, interii Alexandru Csepreghi, Bogdan Criciotoiu şi Alexandru Şimicu. Reunirea echipei este programată pentru 24 octombrie, iar după câteva zile de antrenamente tricolorii se vor deplasa în Slovenia, pentru meciul de debut din Grupa a 6-a a preliminariilor, programat pe 31 octombrie. Primul meci de pe teren propriu se va disputa pe 4 noiembrie, la Piatra Neamţ.

„Avem în calcul o nouă construcţie a naţionalei, care este formată din jucători cu experienţă, dar şi foarte tineri. Sigur că ne dorim victorii şi calificarea la turneul final, însă trebuie să recunoaştem şi că România a cam absentat în ultima perioadă din handbalul mondial. Aceste prime două meciuri ne vor arăta exact care este nivelul mondial şi unde trebuie şi noi să ajungem. O victorie cu oricare dintre aceste două echipe ar fi extraordinară, un punct de plecare foarte bun pentru noi şi o rază de speranţă pentru viitor”, a spus selecţionerul Eliodor Voica.