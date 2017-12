HCM a pus la respect vicecampioana

Derby-ul Ligii Naţionale de handbal masculin, dintre Handbal Club Municipal Constanţa şi Ştiinţa Bacău, desfăşurat aseară, la Sala Sporturilor, a fost câştigat, aşa cum era de aşteptat, de echipa constănţeană, scor 31-24 (17-12). Partida din etapa a 14-a a campionatului a fost controlată de formaţia pregătită de Zvonko Sundovski, care a condus din primul până în ultimul minut pe tabela de marcaj. Meciul a început echilibrat, băcăuanii reuşind mereu să revină pe tabela de marcaj în primele 27 de minute, după care Buricea (2g) şi căpitanul Toma (4g) au distanţat HCM-ul la cinci lungimi, scor 16-11, scorul pauzei fiind stabilit de Csepreghi, 17-12. Acelaşi inter stânga al Constanţei a făcut poate cel mai bun meci al său din acest sezon, forţându-l pe antrenorul oaspeţilor, Eliodor Voica, să îi trimită în teren, pe rând, pe toţi cei trei portari avuţi pe foaia oficială. Bacăul s-a apropiat o singură dată la trei lungimi în repriza a doua, 18-15 pentru HCM - în min. 35, dar campioana României şi-a refăcut rapid avansul de la pauză prin Toma, scor 21-16 - în min. 37. Până la final, partida a curs într-un singur sens, HCM mărindu-şi avansul în min. 42, scor 24-18, iar apoi 27-20 - în min. 49, diferenţă cu care s-a încheiat şi partida, scor 31-24.

„Am muncit mult în perioada de pregătire şi cred că acest lucru s-a văzut astăzi (n.r. - ieri). Văd că încă trebuie să demonstrez pentru naţionala României că sunt un jucător de campioana României şi am vrut să arăt că numele Csepreghi nu a murit”, a declarat Alexandru Csepreghi. „Csepreghi a fost unul dintre artizanii victoriei. Am fost foarte liniştit în timpul meciului. A fost prima dată când un meci cu Bacăul nu mi-a dat emoţii. Am mizat mult dorinţa de răzbunare şi ambiţia lui Csepreghi şi Criciotoiu, care au venit foarte supăraţi de la echipa naţională. Eram sigur că vor face tot ce le stă în putere pentru a-i demonstra lui Eliodor Voica (n.r. - antrenorul Bacăului este şi selecţionerul primei reprezentative) că ei merită să joace în echipa naţională, nu doar să fie la număr la lot. Am mai spus-o şi o repet, aceasta este linia de 9 m a României: Şimicu, Csepreghi, Criciotoiu. Dacă cineva ştie să îi folosească, foarte bine, dacă nu, îi foloseşte Constanţa şi rezultatele se văd”, a precizat, la final, şi directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali.

De partea cealaltă, Eliodor Voica a recunoscut că HCM a fost echipa mai bună. „Constanţa a fost superioară la anumite capitole, iar unele greşeli au făcut diferenţa. HCM rămâne principala favorită la titlu. Mă bucur să se întâmple acest lucru, ca unii jucători de la Constanţa să joace cu mai multă ambiţie, pentru că va fi numai în beneficiul lor. Un antrenor la naţională poate veni, poate pleca, iar un jucător trebuie să profite cât mai mult de perioada petrecută pe teren”, a spus şi Eliodor Voica.

Au marcat - HCM: Toma 9g (2x7m), Csepreghi 8g, Buricea 5g, Criciotoiu 3g, Novanc şi Şimicu - câte 2g, Angelovski şi Cristescu - câte 1g; Ştiinţa: Da Silva 6g (2x7m), Ghiţă şi Rotaru - câte 5g, Rusia 3g, Păunică 2g, Ramba şi Johansson - câte 1g, Bondar 1g (1x7m).

Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 38p (golaveraj: 460-335), 2. Potaissa Turda 38p (395-341), 3. Ştiinţa Bacău 31p, 4. Dinamo Bucureşti 29p, 5. Pandurii Tg. Jiu 27p, 6. HC Odorhei 25p, 7. Steaua Bucureşti 15p, 8. Minaur Baia Mare 13p, 9. Poli Timişoara 12p, 10. Caraş-Severin 10p, 11. CSM Bucureşti 4p, 12. CSU Suceava 3p.