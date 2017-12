HCM a ratat calificarea în optimile LC

HCM Constanţa nu a reuşit să producă minunea în ultimul meci din Grupa D a Ligii Campionilor, fiind învinsă, aseară, pe teren propriu, scor 34-25 (15-10), de către tripla câştigătoare a competiţiei, Ciudad Real. Formaţia constănţeană a început bine meciul, reuşind să pună în dificultate o echipă din care nu au lipsit vedetele Abalo, Sterbik, Jurkiewicz, Dinart sau Kallman. Schuch a deschis scorul, Ciudad a trecut la conducere, dar HCM a reuşit să rămână mereu în plasa supercampioanei Spaniei. Echilibrul s-a păstrat până în min. 28, când tabela indica 11-9 pentru Ciudad, echipă care se afla în inferioritate numerică. Din păcate, la fel ca şi la Sarajevo, time-out-ul cerut de Ion Crăciun nu a avut deloc efectul scontat, HCM înscriind un singur gol şi primind în schimb patru. HCM a dat impresia că poate reveni, înscriind de două ori la rând în debutul părţii secunde, însă din acel moment s-a rupt totul în jocul formaţiei constănţene. Deşi Popescu a fost un adevărat înger păzitor, reuşind să apere trei aruncări de la 7 m, greşelile elementare de tehnică în atac, pasele la intercepţie sau ratările incredibile au anulat practic orice şansă a HCM-ului de a mai spera la o răsturnare spectaculoasă. Ciudad Real a profitat de orice greşeală, a fructificat fiecare contraatac şi în final a obţinut un succes confortabil, scor 34-25, care i-a asigurat primul loc în Grupa D.

Au evoluat - HCM (antrenor Ion Crăciun): Popescu (12 intervenţii, 3x7m), Stănescu (3 intervenţii); Toma 5g (4x7m), Stavrositu, A. Stamate şi Schuch - câte 3g, Csepreghi, Sadoveac, Buricea şi Riganas - câte 2g, Mureşan şi Irimescu - câte 1g, Sabou 1g (1x7m), Novanc, Adzic; Ciudad Real (antrenor Talant Dujshebaev): Sterbik (9 intervenţii), Carreno (1 intervenţie); Kallman şi Davis - câte 6g, Guardiola 4g, Jurkiewicz 4g (1x7m), Aguinagalde şi Abalo - câte 3g, Canellas şi Rodriguez - câte 2g, Dinart, Schevelev şi Morros - câte 1g, Entrerrios 1g (1x7m).

DECLARAŢII LA FINAL. Ion Crăciun, antrenor HCM: „Am jucat sporadic handbal. Avem probleme la tehnică şi, când întâlneşti o astfel de echipă, aceasta îţi taxează toate greşelile. Am ratat mult, iar aceste ratări nu se pot corecta la o anumită vârstă. Mi-aş fi dorit ca astăzi să facem spectacol, iar punctele calificării să le fi luat la Sarajevo“. Mihai Popescu, portar HCM: „Ne-am dorit foarte mult această calificare, am sperat că vom câştiga, dar am întâlnit o echipă foarte puternică. Trebuie să învăţăm din greşeli. S-a ratat, din nou, foarte mult“. Alexandru Csepreghi, centru HCM: „Este un regret pentru că toată lumea se aştepta să repetăm performanţa de anul trecut. Acum nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe Liga Naţională şi Cupa României“. Nurhan Ali, director executiv HCM: „Singurul regret de astăzi (n.r. - ieri) este că nu am practicat un joc care să răsplătească publicul. S-au făcut foarte multe greşeli de prindere şi pasare care se învaţă la juniori. În prima repriză am luptat de la egal la egal, mai puţin ultimele două minute, când în loc să intrăm la cabine cu un deficit de două goluri, am intrat cu un deficit de cinci goluri, iar în faţa unei astfel de formaţii este greu să recuperezi. Calificarea s-a decis la Sarajevo“. Talant Dujshebaev, antrenor Ciudad Real: „Noi am venit cu gândul să câştigăm şi am reuşit acest lucru. Cred că este normal că jucătorii gazdă au greşit, pentru că au avut în faţă unii dintre cei mai buni handbalişti din lume. Pentru noi era important să învingem, deoarece avem nevoie de meciuri cât mai bune pentru ceea ce va urma. Vîrful de formă trebuie să îl atingem în aprilie şi mai. Pentru Constanţa, jucând aceste zece meciuri este o experienţă care o poate ajuta să progreseze în viitor“. Luc Abalo, extremă dreapta Ciudad Real: „A fost un meci bun şi pentru un jucător este o plăcere să joace un astfel de meci în care există o miză. Am avut în faţă un portar foarte bun, care se vede că ne-a studiat mult“.

Ultimul meci din grupă, Croaţia Zagreb - Sankt Petersburg, este programat sâmbătă, 5 martie, de la ora 18.30. Partida HG Flensburg-Handewitt - Bosna Sarajevo, scor 25-18, s-a disputat miercuri.

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 10 8 1 1 303-236 17

2. Flensburg 10 8 0 2 288-249 16

3. Croaţia Zagreb 9 5 2 2 272-240 12

4. Bosna Sarajevo 10 2 1 7 222-286 5

5. St. Petersburg 9 2 0 7 238-271 4

6. HCM Constanţa 10 2 0 8 261-302 4