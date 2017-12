HCM a revenit pe primul loc

Campioana HCM Constanţa a câştigat ieri, scor 38-30 (17-16), partida susţinută în etapa a 4-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, pe teren propriu, cu HC Odorhei, în confruntarea primelor două clasate înaintea rundei. Oaspeţii, cu Levente Szabo în mare formă (două lovituri de la 7 m apărate în primele şase minute), au început mai bine, iar în min. 8 conduceau cu 3-1. Diferenţa a crescut la patru lungimi în favoarea echipei pregătite de Vlad Caba, 7-3 - în min. 13, dar HCM a revenit rapid pe tabelă, restabilind egalitatea peste doar patru minute, scor 7-7 - în min. 17. Constanţa a preluat conducerea pentru prima dată în min. 19, scor 9-8, însă HC Odorhei a reuşit să revină din nou la conducere, 11-9 - în min. 21. Două goluri consecutive ale lui Sadoveac au restabilit egalitatea, 11-11 - în min. 24, iar Buricea şi-a adus echipa în avantaj până la pauză, scor 17-16 pentru HCM Constnaţa după primele 30 de minute de joc. Echilibrul s-a mai păstrat doar în primele cinci minute ale părţii secunde, scor 18-18, moment în care diferenţa de valoare şi de pregătire fizică a început să-şi facă simţită prezenţa. HCM şi-a mărit constant avansul pe tabelă, 22-19 - în min. 37, 29-23 - în min. 46, 31-24 - în min. 48 şi apoi 32-24 - în min.50. S-a încheiat 38-30 pentru HCM Constanţa, iar campioana României a obţinut încă trei puncte în clasament, revenind pe primul loc al ierarhiei.

„Am jucat bine şi am arătat că HCM este în continuare cea mai bună echipă din România. Sunt mulţumit de cum au jucat băieţii, de modul în care au luptat şi îi felicit pentru acest lucru”, a declarat, la finalul meciului, antrenorul principal al echipei de la ţărmul mării, Zvonko Sundovski. „Am început un pic mai greu, poate şi pentru că şi publicul a fost un pic mai moale la început. Ne-a ajutat apoi şi ne-a dat un plus. Îmi doresc mereu să am evoluţii bune şi am încercat şi acum să-mi ajut colegii”, a afirmat şi portarul constănţean Mihai Popescu.

Pentru HCM Constanţa au evoluat: Popescu (8 intervenţii), Stănescu; Csepreghi 7g (1x7m), Şimicu şi Criciotoiu - câte 6g, Buricea 5g, Novanc şi Toma - câte 4g, Cristescu 3g, Sadoveac 2g, Angelovski 1g şi Şoldănescu. De la HC Odorhei s-a remarcat Lazo Majnov, autor a 11 goluri (6 din 7m).

În celelalte partide disputate ieri în etapa a 4-a s-au înregistrat următoarele rezultate: Bucovina Suceava - Poli Timişoara 27-31, Pandurii Tg. Jiu - Dinamo Bucureşti 24-25, CSM Bucureşti - Potaissa Turda 19-27. Astăzi vor avea loc ultimele două partide ale rundei: HCM Minaur Baia Mare - Ştiinţa Bacău (ora 17.00, Digi Sport 2) şi Steaua Bucureşti - CS Caraş Severin (ora 19.00, Digi Sport 2).

Clasament: 1. HCM Constanţa 10p (golaveraj: 136-102), 2. Potaissa Turda 10p (122-98), 3. HC Odorhei 9p (129-117), 4. Dinamo Bucureşti 8p (114-107), 5. Ştiinţa Bacău 7p (86-70), 6. Poli Timişoara 6p (109-110), 7. Pandurii Tg. Jiu 6p (92-100), 8. CS Caraş Severin 4p (74-78), 9. HCM Minaur Baia Mare 3p (67-76), 10. Steaua Bucureşti 0p (83-95), 11. Bucovina Suceava 0p (95-124), 12. CSM Bucureşti 0p (87-117).