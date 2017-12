HCM a visat frumos 47 de minute

“URŞII DIN CHEKHOV“, PUŞI LA RESPECT. HCM nu a reuşit să producă supriza la ultima reprezentaţie din acest an în Liga Campionilor, cedând, în deplasare, cu 32-37, în duelul cu Chekhovskie Medvedi, din etapa a 6-a a Grupei A. Partida desfăşurată la Chekhov a avut două reprize diametral opuse. Prima, cu HCM într-o formă de invidiat, iar a doua în care oboseala acumulată de jucătorii noştri a cântărit decisiv în stabilirea învingătoarei. Chiar dacă nimeni nu le dădea vreo şansă la victorie, mai ales după eşecul de duminică, de la Buzău, în faţa aceleiaşi campioane a Rusiei, handbaliştii constănţeni au reuşit să evolueze formidabil în primele 47 de minute ale jocului, perioadă în care i-au pus de multe ori la respect pe “urşii din Chekhov“. După un start favorabil al gazdelor, care au condus cu 8-4 şi 9-5, HCM a revenit pe tabelă şi a egalat la 9-9. Ruşi au dat impresia că se pot desprinde din nou, după 12-10, dar a urmat o serie consecutivă de patru goluri pentru formaţia noastră, care în min. 19 conducea cu 14-12, reducând la tăcere întreaga asistenţă. Băiceanu a dus diferenţa la trei goluri pentru HCM, în min. 24, 17-14, iar desfăşurarea ostilităţilor i-a luat prin surprindere chiar şi pe cei doi arbitri cehi, Vaclav Kohout şi Petr Novak. Aceştia l-au eliminat uşor pe Buricea, pentru ca imediat să dicteze o eliminare şi la banca tehnică a HCM-ului pentru o presupusă greşeală de înlocuire a unui jucător. Momentul serii şi probabil al întregului sezon din Liga Campionilor a fost reuşit de portarul Mihai Popescu, acesta urcând în atac şi reuşind să-l învingă pe omologul său din poarta adversă, Oleg Grams, cu un şut imparabil de la aproximativ 10 m! HCM a condus cu un nesperat 19-17 la pauză, însă oboseala acumulată în ultima perioadă avea încet, dar sigur, să-şi pună amprenta asupra evoluţiei în partea a doua a întâlnirii. HCM a sperat la un rezultat pozitiv până în min. 47, când tabela indica 29-27 pentru Medvedi. Din acest moment gazdele s-au desprins decisiv, obţinând în final un succes meritat, scor 37-32.

Au jucat - Medvedi: Grams (10 intervenţii, 1x7m), Butko (2 intervenţii); Rastvortsev 8g, Chipurin 7g, Shelmenko 5g, Filippov şi Kovalev - câte 4g, Skopintsev 3g, V. Ivanov şi Kamanin - câte 2g, Aslanylan şi Chernoivanov - câte 1g. HCM: Popescu (11 intervenţii, 1 gol), Stănescu (2 intervenţii, 1x7m); Toma 9g (4x7m), Buricea 5g, Sabou şi Băiceanu - câte 4g, Schuch 3g, Mureşan 2g, Pavlovic, Nicolae, Sadoveac şi Dimache - câte 1g, Csepreghi. Următoarea partidă pentru HCM în Liga Campionilor, va avea loc pe 14 februarie 2010, în deplasare, cu Montpellier.

Celelalte două partide din etapa a 6-a a Grupei A: Pevafersa Valladolid - PAOK Salonic (sâmbătă, ora 21.00) şi Pick Szeged - Montpellier (duminică, ora 18.15).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. Zoran Kurtes, antrenor principal HCM: “Dacă am fi jucat la Buzău aşa cum am făcut-o astăzi (n.r. - aseară), sigur am fi câştigat, poate şi la o diferenţă de patru-cinci goluri. Am făcut un meci bun, de nivel european, dar din păcate au apărut în repriza a doua câteva greşeli atunci când am pierdut mingi în situaţii de şase contra cinci“. George Buricea, jucător HCM: “Din păcate nu putem să continuăm la acelaşi nivel timp de 60 de minute. Poate că asta este limita noastră, dar în prima repriză am arătat că putem fi peste Medvedi. Din păcate toate mingile la limită au fost acordate doar ruşilor“. Vladimir Maksimov, antrenor principal Medvedi: “Constanţa a făcut un meci foarte bun şi dacă ar fi jucat la fel şi la Buzău, cu siguranţă ne-ar fi învins. Dacă ar fi avut încă trei-patru jucători la fel de determinaţi precum Buricea, poate ar fi câştigat“.

Clasament Grupa A

1. Montpellier 5 4 0 1 168-129 8

2. Medvedi 6 3 2 1 196-178 8

3. Valladolid 5 3 1 1 148-133 7

4. HCM 6 3 0 3 176-180 6

5. Szeged 5 1 1 3 135-148 3

6. Salonic 5 0 0 5 122-177 0