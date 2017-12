HCM află astăzi adversara din optimile LC

VOR SĂ JOACE CU CAMPIOANA EUROPEI. Astăzi, la Viena, începând cu ora 13.00, va avea loc tragerea la sorţi a partidelor din cadrul optimilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin. HCM Constanţa, clasată pe locul 4 în Grupa A, a fost repartizată în urna 4, alături de celelalte trei echipe clasate pe poziţia a patra în Grupele B, C şi D: RK Gorenje (Slovenia), FCK Handbold (Danemarca) şi KIF Kolding (Danemarca). Aceste formaţii vor întâlni câştigătoarele celor patru grupe, adică Montpellier (Franţa - Grupa A), Veszprem (Ungaria - Grupa B), Ciudad Real (Spania - Grupa C) şi THW Kiel (Germania - Grupa D). În această fază a întrecerii nu se vor putea întâlni două echipe care vin din aceeaşi grupă. Calificată în premieră între cele mai bune 16 formaţii ale Europei, HCM aşteaptă cu emoţie tragerea la sorţi, având însă şi o preferinţă: Ciudad Real. „Nu îmi doresc să jucăm cu Veszprem, pentru că toată lumea are impresia, nu ştiu din ce motiv, că ar fi o echipă aproape de valoarea noastră şi peste care am putea trece. Nu este deloc aşa. Diferenţa dintre Veszprem şi Pick Szeged este uriaşă în acest moment. Dintre Kiel şi Ciudad nu prea ai ce alege, însă mi-aş dori Ciudad Real pentru că este deţinătoarea trofeului“, a declarat pivotul Silviu Băiceanu. „După ce am jucat împotriva unor mari forţe precum Barcelona, Kiel sau Montpellier, am vrea să întâlnim Ciudad Real, pentru că este campioana Europei. Indiferent de numele echipei, şansele de calificare vor fi mici, însă vrem să mai furnizăm încă o surpriză“, a spus şi căpitanul Laurenţiu Toma. Iată şi celelalte echipe calificate - urna 3 (echipe clasate pe locul 3 în fiecare grupă): Pevafersa Valladolid (Spania - Grupa A), KS Vive Targi Kielce (Polonia - Grupa B), Croaţia Zagreb (Croaţia - Grupa C) şi Ademar Leon (Spania - Grupa D); urna 2 (echipe clasate pe locul 2): Chekhovskie Medvedi (Rusia - Grupa A), Rhein - Necker Lowen (Germania - Grupa B), HSV Hamburg (Germania - Grupa C) şi Barcelona (Spania - Grupa D). Prima partidă va avea loc pe terenul echipei considerate mai slabe.

TREI ACCIDENTAŢI DUPĂ SZEGED. Pe lângă eşecul suferit în faţa celor de la Pick Szeged, antrenorul Zoran Kurtes mai are încă un motiv de îngrijorare înaintea partidei de joi, de la ora 18.00, de la Constanţa, împotriva echipei Pandurii Tg. Jiu. Astfel, Mihai Popescu, Silviu Băiceanu şi Alexander Adzic acuză diferite accidentări şi ar putea lipsi de la meciul de campionat. Delegaţia HCM-ului a revenit ieri cu o cursă charter la Constanţa, iar de astăzi vor fi reluate antrenamentele. Joi, la ora 12.00, HCM va inaugura magazinul oficial al clubului la Sala Sporturilor, unde suporterii vor putea achiziţiona o gamă largă de produse, inclusiv tricouri de joc ale campionilor României.