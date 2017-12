HCM, apel către suporteri în perspectiva meciului cu Steaua

Învingătoare miercuri la Timişoara, 27-24 cu Poli, în etapa a 12-a a Ligii Naţionale, HCM Constanţa are o singură zi la dispoziţie pentru a pregăti marele derby cu Steaua. Meciul de la Timişoara a reprezentat o repetiţie utilă pentru constănţeni în perspectiva duelului cu echipa campioană, HCM reuşind să-şi menţină poziţia fruntaşă în clasament. Partida de pe Bega a avut o însemnătate aparte pentru Marius Sadoveac, care a fost nevoit să evolueze în premieră contra echipei care l-a consacrat. Chiar dacă a părăsit pe Poli după un litigiu financiar cu conducerea clubului, ex-timişoreanul a fost primit cu căldură de publicul local. “Mi-a fost greu să joc împotriva foştilor mei colegi. Sînt prieten cu toţi jucătorii lui Poli, iar cu mulţi dintre ei am fost coleg încă din perioada junioratului. Mă bucur că nu am avut parte de o atitudine ostilă din partea publicului timişorean. Maturitatea jucătorilor HCM-ului şi portarii au făcut diferenţa în meciul cu Poli”, a afirmat Sadoveac. Chiar dacă a înscris un singur gol în meciul cu Poli Timişoara, Silviu Băiceanu a dus lupte grele pe semicerc cu masivii jucători timişoreni. “Nu a fost deloc un meci uşor şi nici nu ne aşteptam să fie. Timişoara a încercat să pună probleme, însă n-a avut experienţa necesară pentru a se lupta cu o echipă de talia noastră pe parcursul celor 60 de minute. S-au bătut cît au putut, adică doar în primul sfert de oră”, a afirmat pivotul HCM-ului. Jucătorii constănţeni n-au avut timp să sărbătorească victoria de la Timişoara pentru că meciul cu Steaua bate deja la uşă. Sîmbătă, de la ora 18.00, HCM primeşte vizita Stelei în ultima etapă a turului. “Ne dorim şi avem nevoie de o sală plină, care să ne susţină pe toată durata întîlnirii pentru a cîştiga şi a încheia prima jumătate a campionatului pe primul loc”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Zoran Kurtes. Partida HCM - Steaua va fi arbitrată de Adrian Barbu şi Sorin Nica (ambii din Piteşti).

Clasament

1. HCM Constanţa 12 10 0 2 337-279 20

2. Ştiinţa Bacău 12 10 0 2 364-329 20

3. UCM Reşiţa 12 9 1 2 369-320 19

4. Dinamo 12 8 2 2 376-351 18

5. Steaua 12 6 2 4 366-330 14

6. Bucovina Suceava 12 5 2 5 342-325 12

7. Poli Timişoara 12 4 3 5 313-314 11

8. HC Odorhei 12 5 1 6 322-335 11

9. CSM Medgidia 12 5 1 6 305-320 11

10. U. Cluj 12 4 2 6 354-384 10

11. Lignitul Tg.Jiu 12 3 3 6 306-314 9

12. Minaur Baia Mare 12 3 1 8 300-339 7

13. CSM Oradea 12 2 0 10 314-374 4

14. CS H&V Piteşti 12 0 2 10 296-350 2