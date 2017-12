HCM, apreciată şi de adversari

Victoria cu Dinamo şi rezolvarea în mare măsură a ecuaţiei titlului naţional din acest sezon le-au adus jucătorilor de la Handbal Club Municipal Constanţa aprecieri chiar şi din partea contracandidatelor. Fostul internaţional Eliodor Voica, în prezent tehnicianul celor de la Dinamo, a recunoscut supremaţia HCM-ului din acest sezon. În opinia lui Voica, HCM este, în proporţie de 99%, cîştigătoarea campionatului: “Cred că diferenţa s-a făcut în prima repriză a meciului, la situaţiile de unu la unu, portarul Stănescu contribuind substanţial la victorie. În partea a doua nu am reuşit să mai revenim. Au fost mai buni, au meritat victoria. Constanţa a făcut, în proporţie de 99 la sută pasul spre un nou titlu de campioană. Noi am avut ca obiectiv în acest sezon, calificarea într-o cupă europeană şi încercăm să construim o echipă pentru sezonul următor“. Pentru Alexander Adzic, jucătorul HCM-ului, acest titlu va fi cel mai frumos din cariera sa. “Pentru mine ar fi cel mai frumos titlu cu HCM pentru că nivelul acestui campionat a fost cel mai puternic de pînă acum. Oricînd poţi pierde în faţa unei echipe clasate pe primele opt locuri. Cele două partide care urmează, cu Bacău şi Tg. Jiu, sînt foarte importante, pentru că în urma lor putem deveni şi matematic campioni“, a afirmat Adzic, jucător ce are deja în palmares două titluri cu HCM, obţinute în 2006 şi 2007. Portarul Rudi Stănescu era la fel de fericit la finalul întîlnirii cu Dinamo, considerînd că este cel mai greu, dar în aceeaşi măsură, şi cel mai frumos titlu: “A fost un campionat mai deosebit decît celelalte pentru că au fost multe formaţii pretendente la cucerirea titlului naţional. Noi am avut din nou alături aceşti suporteri minunaţi, care au venit după noi la toate jocurile importante. Le mulţumim şi le urăm un Paşte Fericit“. Nici conducerea clubului constănţean nu i-a uitat pe suporterii HCM-ului, directorul executiv Ali Nurhan ţinînd să le mulţumească: “Meciul cu Dinamo l-am dominat atît pe teren, cît şi în tribune. Este bine că-i avem alături de noi la bine şi la rău. Le urez tuturor constănţenilor şi iubitorilor de handbal Sărbători Fericite“. Prezent la meci ca simplu spectator, Alexandru Dedu, fost jucător la Steaua şi triplu cîştigător al Ligii Campionilor cu FC Barcelona, consideră că întrecerea internă a crescut în ultimii ani. “Meciul dintre Dinamo şi HCM a fost unul de uzură, cu greşeli individuale de ambele părţi. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, încă sîntem departe de Spania sau Germania. Totuşi, întrecerea internă este pe un drum bun. În campionat au loc din ce în ce mai multe jocuri tari, vin din ce în ce mai mulţi jucători de valoare din străinătate, iar acest lucru trebuie să îi motiveze în plus pe handbaliştii români. În Spania şi Germania, se joacă în alt ritm, programul competiţional al jucătorilor este cu totul altul. Au poate două partide pe săptămînă, meciuri la olimpiade, campionate mondiale, europene, finale de cupe europene, joacă într-un ritm total diferit. Chiar dacă genetic poate sîntem la fel, ritmul este cu totul altul“, a declarat fostul internaţional.

În cadrul unei partide în devans din etapa a 23-a din Liga Naţională de handbal masculin, Minaur Baia Mare întîlneşte, astăzi, pe UCM Reşiţa. Partida va începe la ora 17.00 şi va fi arbitrată de Toma Pleşa şi Octavian Pripas. Înaintea acestei partide, Minaur ocupă locul 10, cu 19 puncte, în timp ce UCM se află pe locul 2, cu 33p.