HCM ar putea evolua la Constanţa în Liga Campionilor

După ce a fost exilată de Federaţia Europeană de Handbal la Buzău, campioana Handbal Club Municipal Constanţa ar putea evolua din acest sezon în faţa propriilor suporteri în Liga Campionilor la handbal masculin. Prezent la Viena, la tragerea la sorţi a grupelor turului preliminar al celei mai importante competiţii europene, preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu, a primit promisiunea oficialilor EHF că se va discuta posibilitatea ca HCM-ul să evolueze în propria sală în cea mai importantă competiţie europeană. Deşi proiectul construirii unei Săli Polivalente de 10.000 locuri există de câţiva ani, guvernul anterior nu a dorit finanţarea unei astfel de construcţii necesare găzduirii evenimentelor sportive, deşi Constanţa este singurul oraş din ţară reprezentat de trei formaţii în Liga Campionilor: două la volei şi una la handbal! „Am fost la federaţia europeană şi am spus că de la noul Guvern al României avem promisiunea de a fi finanţat proiectul Sălii Polivalente, cu o capacitate de 10.000 locuri, două bazine de înot şi cu sală de antrenament. Proiectul există, terenul există, dar nu aveam şi finanţarea, însă noul Guvern ne-a promis că ne va finanţa şi vom demara construcţia acestei săli. De aceea am şi cerut federaţiei europene să ne permită să jucăm în următorii doi ani la Constanţa, anul acesta competiţional şi următorul, adică până terminăm Sala Polivalentă. Am avut cel puţin promisiunea verbală a conducerii federaţiei europene că ne vor permite acest lucru. Confirmarea faptului că sala actuală poate permite organizarea de competiţii chiar la nivelul Ligii Campionilor este că inclusiv turneul de calificare în grupele Ligii Campionilor, de pe 8-9 septembrie, va avea loc tot la Sala Sporturilor din Constanţa. Noi acum doi ani de zile am făcut unele modificări cerute de marketing-ul federaţiei europene şi a fost foarte bine. Ei ne-au spus că ne-au pus să jucăm la Buzău, deşi sala de acolo nu este cu nimic mai bună decât cea de la Constanţa, ca să ne forţeze mâna să construim o nouă sală. Adevărul este că nu am avut finanţare, acum avem şi ne vom apuca să o construim“, a declarat preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu. Deşi foarte multe formaţii se confruntă cu probleme financiare, HCM Constanţa va beneficia şi în acest an de cele mai bune condiţii, eforturile fiind pe măsură prin aducerea unor jucători străini de certă valoare. „Noi continuăm susţinerea acestei echipe de suflet campioană a României, HCM Constanţa, chiar dacă este criză mondială. Chiar dacă este o situaţie dificilă la toate cluburile din lume, am hotârât, împreună cu Primăria şi ceilalţi sponsori, să susţinem în continuare echipa şi să depăşim performanţa din 2010, când am trecut de grupele Ligii Campionilor“, a spus preşedintele Nicuşor Constantinescu.