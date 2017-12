HCM aşteaptă derby-ul de duminică

Au mai rămas două zile până la reluarea Ligii Naţionale de handbal masculin, prima în care, după încheierea sezonului regulat, se vor disputa play-off şi play-out. Etapa a 14-a a campionatului, a treia a returului, programează duminică şi derby-ul dintre campioana HCM Constanţa şi vicecampioana Ştiinţa Bacău. Meciul din Sala Sporturilor din Constanţa, care va începe la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), este aşteptat cu mult interes de handbaliştii pregătiţi de antrenorii Zvonko Sundovski, Alexandru Buligan şi Marko Isakovic.

„A fost o perioadă destul de lungă de la ultimul meci oficial şi de abia aşteptăm partida cu Bacăul. Va fi un meci al orgoliilor, o partidă grea pentru ambele echipe. Am avut un singur joc de pregătire în toată perioada de la reluarea antrenamentelor şi poate că ar fi fost bine dacă am mai fi disputat încă un joc. Totuşi, în partidele oficiale există o cu totul altfel de concentrare şi sunt convins că şi Bacăul va demonstra acest lucru”, a declarat centrul Marius Stavrositu. Chiar dacă în ultimii ani şi-a dorit mereu titlul, formaţia băcăuană a ratat acest obiectiv. „Meciurile cu ei au fost disputate, dar am demonstrat mereu că avem o echipă mai bună. Ei par că îşi doresc mai mult să ne învingă pe noi. Uită că un campionat se câştigă învingând toate echipele”, consideră Stavrositu. În ultimele zile, antrenorii echipei constănţene s-au confruntat şi cu unele mici probleme medicale în cadrul lotului, însă niciuna nu pune în pericol prezenţa vreunui jucător în confruntarea de duminică. La meci va fi prezent, cel mai probabil, şi macedoneanul Branko Angelovski, care şi-a încheiat aventura la Campionatul European din Danemarca cu naţionala ţării sale. De precizat că partida dintre HCM şi Ştiinţa va fi condusă de cuplul de arbitri Constantin Din - Sorin Dinu, ambii din Bucureşti, aceiaşi care au fluierat şi meciul din tur, de la Bacău, încheiat la egalitate, scor 29-29.