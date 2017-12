HCM, calificare fără emoţii în semifinale

Handbal Club Municipal Constanţa a confirmat aşteptările, cîştigînd fără emoţii partida de ieri, disputată la Sibiu, în sferturile de finală ale Cupei României, 33-26 împotriva celor de la Pandurii Tg. Jiu. Cîştigătoarea trofeului în 2005 şi 2006 şi finalistă în 2007 şi 2008, HCM pornea cu prima şansă în faţa ultimei formaţii calificate în această competiţie. Meciul a fost echilibrat în prima jumătate a primei reprize, gorjenii reuşind să dea o replică viguroasă. Echipa antrenată de Vasile Stîngă şi Mircea Bedivan a condus cu 5-2 (min. 6) şi spera să producă cea mai mare surpriză a competiţiei. HCM a revenit repede în joc, a egalat la cinci (min. 8) şi a preluat conducerea pentru prima dată, 9-8 în min. 14. Din acest moment, diferenţa pe tabelă a început să crească în favoarea echipei constănţene, 13-9 şi apoi 15-11. Ultimele minute ale primului mitan au fost ale HCM-ului, înscriindu-se patru goluri fără a se primi niciunul. 19-11 pentru HCM la pauză şi soarta partidei era deja pecetluită. Nicolae a majorat diferenţa la primul atac al părţii secunde şi pînă la final formaţia din Tg. Jiu a încercat doar să limiteze proporţiile scorului. Relaxarea din tabăra noastră i-a prilejuit interului stînga gorjean Andrei Păiuş să devină golgeterul jocului, cu 13 goluri. A fost singurul mod prin care echipa lui Vasile Stîngă a ieşit în evidenţă. HCM a oferit din nou spectacol în multe momente de joc, Sabău marcînd cu o nouă piruetă în aer golul de 27-20. Tot el a înscris următoarele două goluri ale jocului pentru ca apoi Toma să puncteze tot cu o execuţie pe cît de pretenţioasă pe atît de spectaculoasă şi eficientă. A fost 30-21 în min. 55 iar ultimul fluier al sirenei a închis tabela la 33-26, scor cu care HCM păşeşte în “careul de aşi“ al competiţiei unde va juca azi, tot la Sibiu, de la ora 16.00, în direct la Neptun TV, împotriva echipei Steaua, pentru un loc în marea finală. “Am vrut să-mi iau revanşa pentru înfrîngerea din campionat cu Pandurii. Am început un pic mai timoraţi dar pînă la sfîrşit am reuşit să facem un joc foarte bun. În semifinale ne aşteaptă un meci foarte greu cu Steaua“, a declarat portarul Mihai Popescu. “Am început mai greu, aşa este în Cupă, însă ne-am descurcat şi am cîştigat pînă la urmă lejer. Mai avem două meciuri grele, sper să le cîştigăm pentru că avem valoare să facem eventul“, a spus şi interul Florin Nicolae. Au evoluat - HCM: Stănescu (1 intervenţie) şi Popescu (12 intervenţii); Sabou 7 goluri, Toma şi Nicolae - cîte 5g, Csepreghi 4g, Mureşan şi Hejtmanek - cîte 3g, Schuch şi Buricea - cîte 2g, Sadoveac şi Pavlovic - cîte 1g; Pandurii: Kosanovic (1 intervenţie) şi Rădulescu (9 intervenţii); Păiuş 13g, Florea 4g, Apolzan 3g, Giotoiu, Stojanovic şi Coelho - cîte 2g. Au arbitrat Romeo Ştefan (Ploieşti) şi Bogdan Starc (Bucureşti). Înaintea partidei, Rudi Stănescu a primit, pentru a patra oară consecutiv, trofeul decernat celui mai bun portar din campionat, în timp ce Alexandru Csepreghi a fost desemnat cel mai bun jucător al Ligii Naţionale. Premierile au fost făcute de Mihai Marinescu, secretar general al FR Handbal.

În celelalte trei partide din sferturile de finală s-au înregistrat rezultatele: Steaua - Ştiinţa Bacău 37-30 (23-9); Dinamo - Bucovina Suceava 32-28 (16-15); UCM Reşiţa - HC Odorhei 34-27 (18-17). Semifinale Cupei României sînt programate astăzi, după următorul program - ora 16.00: HCM - Steaua; ora 18.00: Dinamo - UCM Reşiţa.