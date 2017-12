HCM, calificare spectaculoasă în Final Four-ul Cupei României

Handbal Club Municipal Constanța a obținut o calificare extraordinară în Final Four-ul Cupei României la handbal masculin, după ce s-a impus, scor 27-24 (13-16), în partida retur din sferturile de finală ale competiției, desfășurată ieri, în deplasare, cu Politehnica Timișoara. Învinși pe teren propriu de actuala formație a lui Constantin Ștefan, scor 28-26, constănțenii au remontat incredibil pe malul Begăi și au obținut un succes și o calificare în care puțini erau cei care mai credeau. Rakcevic a deschis scorul, 1-0, dar, cu Denis Grigoraș în mare formă, Timișoara s-a distanțat la 4-1 și apoi 10-6 - în min. 16. HCM a avut o primă repriză destul de slabă, în care apărarea a fost vulnerabilă în cele mai multe momente, iar în atac doar Cutura a reușit să disloce defensiva adversă. Din min. 28, Constanța a fost o cu totul altă echipă, demonstrând că, deși are un lot firav și se confruntă cu mari probleme interne, continuă să fie o echipă extrem de greu de învins. Cutura a stabilit scorul la pauză dintr-o aruncare de la 7 m, 16-13 pentru Timișoara, iar apoi, treptat, dar sigur, Constanța a impus ritmul. Cu Ionuț Rudi Stănescu imbatabil în poartă, acesta încheind meciul cu 17 intervenții salvatoare, dintre care trei lovituri de la șapte metri, HCM a restabilit egalitatea în min. 45 prin Vujadinovic, scor 21-21, sârbul reprofilat pe partea dreaptă în acest meci înscriind apoi pentru 22-21 în favoarea HCM-ului. Din acest moment, experiența a fost cea care a făcut diferența, HCM reușind să-și păstreze avansul minim până în min. 55, când Humet, cu un final bun de partidă, și apoi Cutura au dus diferența la patru lungimi în favoarea deținătoarei trofeului, 27-23. Irimescu a înscris ultimul gol al întâlnirii, din 7 m, 27-24 pentru HCM, insuficient pentru ca Timișoara să obțină calificarea.

„Important este că noi am crezut mereu în calificare, nu am cedat niciun moment și acest lucru ne-a ajutat să întoarcem rezultatul din tur. Experiența a făcut diferența, mai ales că ei nu jucaseră în acest sistem tur-retur. Noi avem jucători cu foarte multă experiență, cu zeci, sute de meciuri în Europa. Mă bucur că am putut ajuta echipa prin intervențiile mele”, a declarat la finalul partidei portarul Ionuț Rudi Stănescu. „O primă repriză mai slabă, dar apoi ne-am trezit și am jucat handbalul pe care îl știm. În repriza secundă ne-am concentrat asupra jocului și nu asupra arbitrajului. Diferența a fost făcută de apărare, de experiența noastră. Vom face tot posibilul să cucerim trofeul. Mulțumim celor care au fost alături de noi și le promitem că vom face întotodeauna tot ceea ce ne stă în putere pentru a câștiga fiecare meci”, a mărturisit și Predrag Vujadinovic.

Pentru HCM au marcat: Cutura 9g (3x7m), Vujdinovic 5g, Humet 4g, Rakcevic și Buricea - câte 3g, Enescu, Cristescu și Toma - câte 1g.

În celelalte partide retur din sferturile de finală ale Cupei României s-au înregistrat următoarele rezultate: CSM București - PANDURII TG. JIU 26-20 (în tur: 25-32) și HC Vaslui - HC ODORHEI 33-39 (în tur: 23-34). Meciul Dinamo București - HCM Baia Mare (în tur: 26-26) are loc astăzi, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2).