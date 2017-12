HCM Constanța a revenit cu victorie în fața propriilor suporteri

08:39:25 / 12 Septembrie 2014

concluzii

1. Clonati-l pe Cutura! 2. Clonati-l pe Cutura! 3. Clonati-l pe Cutura! - daca nu jucam cu el in repriza secunda nu stiu cum s-ar fi terminat meciul 4. Clonati-l pe Toma! 5. Aduceti-l inapoi pe Sadoveac (nu flori si diplome dupa ce nu mai e..PENIBIL), pentru ca il fortati inuman pe Toma, un campionat, EHF, fara rezerva? Cat credeti ca mai poate si baiatul asta?? 5. Aduceti-l pe Sadoveac! Este un profesionist si un om extraordinar, daca pleca sa joace afara, intelegeam, dar sa aleaga Minaurul?? Miscati draq ceva 6. Aduceti interi, pana cresc cei mici: Somlea si Simicu jr! 7.Misule exagerezi rau, am fost la sala, merg meci de meci, inclusiv in deplasarle la Bz sau B am fost, ceea ce nu cred ca se poate spune despre tine, insa daca tu crezi ca prestatia lui Adzic dintr-un meci cu Minaurul mi-a schimbat parerea...esti copil. Numara-i toate, TOATE gafele din meciurile de anul trecut, din DEFENSIVA (da) si mai discutam... 8. Cate portii de cartofi prajiti pe zi mananca Enescu? raspuns: toate!