HCM Constanța primește vizita unei nou-promovate

17:53:27 / 17 Septembrie 2014

1 si 4

Nu cred ca se mai pune problema unor veniri la HCM (ma refer la jucatori cat de cat decenti) in acest an. Iar in privinta lui Sadoveac, subiectul este incheiat pentru cel putin doi ani, a semnat, joaca la Minaur, pare-se ca se simte bine acolo, deci hai sa fim un pic realisti sa sa nu mai ne amagim cu transferuri spectaculoase, sa fim multumiti ca echipa a supravietuit in formula asta, la limita avariei, si ca jucatori ca Toma sau Popescu nu au parasit formatia. Priviti si partea buna, se pare ca in pofida unor campanii spectaculoase, nici celelalte rivale nu se "simt" prea bine, la ce investitii s-au facut, Dinamo, Bacau si Minaur sunt dezamagiri pana acum.