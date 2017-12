HCM Constanţa - Ştiinţa Bacău, derby-ul LN

Au mai rămas doar două zile până la derby-ul din acest sezon al Ligii Naţionale de handbal masculin. Dacă în urmă cu două sezoane UCM Reşiţa se lupta pentru titlul de campioană, iar sezonul trecut HC Odorhei a fost principala contracandidată a Constanţei, HCM are în acest campionat o nouă adversară: Ştiinţa Bacău. Singura constantă în ultimii ani este HCM Constanţa, formaţie care câştigă mai mult sau mai puţin detaşat întrecerea internă. Meciul de duminică, de la ora 11.00 (în direct la Digi Sport 1), din Sala Sporturilor, dintre HCM şi Ştiinţa, aduce faţă în faţă primele două echipe din clasament, singurele rămase în lupta pentru titlu. Dacă HCM este an de an abonată la titlu, la campioana României evoluând cei mai buni handbalişti din ţară, Ştiinţa Bacău este surpriza plăcută a întrecerii, reuşind un parcurs foarte bun în primele zece etape, când a înregistrat nouă victorii şi o singură înfrângere. Evoluţiile bune se pare că le-au dat aripi jucătorilor băcăuani, aceştia sperând că pot câştiga chiar şi la Constanţa.

„Cu HCM au fost întotdeauna meciuri echilibrate, chiar dacă valoarea este în favoarea ei. Noi sperăm să dăm tot ceea ce putem. Poate că a venit timpul să câştigăm şi acolo. Ar fi o victorie imensă, mai ales în momentul acesta, când am putea termina turul pe primul loc, la egalitate cu HCM. Ne-ar prinde foarte bine, pentru că returul va fi acasă şi am avea şanse la prima poziţie. Noi am avut un parcurs foarte bun până acum, singurul meci în care nu ne-am putut exprima cum am vrut a fost cel de la Odorhei, în care nu ne-au mers nici apărarea, nici poarta şi nici în atac nu am fost la fel de motivaţi“, a declarat pentru sport.bacăul, interul dreapta Cristian Ghiţă, desemnat cel mai bun handbalist băcăuan al anului. De partea cealaltă, HCM este favorita incontestabilă, un nou succes fiind cât se poate de firesc. „Bacăul a demonstrat că este o echipă care trebuie luată în serios. Au avut evoluţii foarte bune şi vin din postura echipei care nu are nimic de pierdut. Nimeni nu cred că îi poate condamna dacă vor pleca învinşi. Dacă la Bacău ne-au mai pus probleme, de la Constanţa nu au cum să plece neînvinşi. Suntem motivaţi. Vrem să ne luăm la revedere de la suporteri printr-o victorie şi vom face totul pentru a o obţine“, a declarat cel mai bun handbalist constănţean al anului, portarul Mihai Popescu.