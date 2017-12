HCM Constanţa a plecat în Serbia

Doar cinci antrenamente au efectuat campionii de la HCM Constanţa înainte de plecarea în primul cantonament din această vară. Sâmbătă seară, handbaliştii constănţeni au plecat cu autocarul clubului spre Zlatibor (Serbia), locul unde se vor pregăti până pe 6 august. Apoi, de pe 6 august până pe 15 august, constănţenii vor schimba destinaţia, la Gradec, în Slovenia. HCM va reveni la Constanţa abia pe 20 august, pentru că de pe 17 august va participa la un puternic turneu internaţional la Hamburg. „Nu este pentru prima dată când plecăm pentru o perioadă atât de lungă şi nu avem ce să facem, asta ne este meseria. Este cea mai grea perioadă din an, dar sperăm să trecem cu bine peste ea şi să avem un an bun. Este pentru al patrulea an când mergem acolo, ne simţim ca acasă, suntem primiţi foarte bine, avem cele mai bune condiţii şi sperăm să fie bine. Vom avea şi mai multe partide de pregătire, începând cu unele la Zlatibor, probabil cu Vardar Skopje, apoi cu câteva formaţii din Slovenia şi vom încheia cu turneul din Germania. Vor fi multe meciuri care să ne ajute să ajungem la o formă cât mai bună pentru ca la turneul de pregătire din septembrie să fim cu adevărat pregătiţi“, consideră extrema George Buricea.

DISCUŢII CU UN CENTRU DE VALOARE. Vicepreşedintele campioanei României, Marius Puşcaşi, a declarat că se doreşte în continuare aducerea unui coordonator de joc pentru completarea lotului, după ce discuţiile cu bosniacul Damir Doborac (31 ani) de SC Magdeburg s-au blocat din cauza familiei jucătorului. „Un transfer care până acum două ore (nr: sâmbătă seară) părea aproape sigur nu s-a finalizat din cauza familiei. Se pare că familia jucătorului nu a avut încredere să vină în România. Noi am prezentat tot ceea ce înseamnă avantajele pe care le are jucătorul dacă va ajunge în România. Mai există şanse zece la sută, el a spus că va încerca să ajungă la Zlatibor, să vadă situaţia, iar contractul lui este la Zlatibor. Dacă va dori să vină este bine, dacă nu, mai avem şi alte opţiuni care sperăm să fie la fel de valoroase ca aceasta“, a precizat vicepreşedintele clubului, Marius Puşcaşi.