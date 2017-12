HCM Constanţa a transferat un pivot din Ungaria

Handbal Club Municipal Constanţa a demarat campania de achiziţii pentru sezonul viitor, al treilea, în care formaţia noastră va evolua în Champions League. După ce a asistat la meciul cîştigat de campioana României în ultima etapă de campionat, 40-33 la Tîrgu Jiu, directorul executiv Nurhan Ali a plecat direct în Ungaria, acolo unde a reuşit să bată palma cu pivotul echipei ungare ETO Gyor, Timuzsin Schuch. În vîrstă de 22 de ani, cu un fizic impresionant (1,98 m şi 100 kg), Schuch este fost component al selecţionatelor de juniori şi tineret ale Ungariei (el lansîndu-se la campioana Veszprem), făcînd acum parte din lotul lărgit de seniori al ţării vecine. ”Prin iminenta plecare a lui Milutin Dragicevic, postul de pivot rămînea unul deficitar. Am reuşit să semnăm un contract pe patru ani cu Timuzsin Schuch, un pivot de mare perspectivă. Am asistat duminică la meciul de campionat Gyor - Bekecsaba, în care a jucat aproape cap-coadă. Din ce am văzut, şi îl urmăresc de ceva vreme, face foarte bine faza de apărare, evoluînd în centrul defensivei. Cred că va ajuta mult echipa noastră şi implicit echipa noastră îl va ajuta să devină un jucător de reală calitate. Îmi permit să spun că în şase luni, maximum un an, va acoperi golul lăsat de Dragicevic”, a declarat oficialul constănţean. Schuch este la final de contract cu Gyor, clubul nostru trebuind să plătească pentru el doar grila de formare, fixată de federaţia din ţara vecină. El va veni la Constanţa în vară. În ceea ce priveşte strategia viitoare, conducerea administrativă doreşte să aducă încă doi interi, stînga şi dreapta, posturi considerate deficitare, pentru a forţa îndeplinirea obiectivului european, depăşirea fazei grupelor în Liga Campionilor. Aducerea jucătorului ungur este o premieră pentru handbalul românesc... ”Pînă acum, eram obişnuiţi ca handbaliştii români să se transfere în Ungaria (n.r. - să nu uităm că la formaţia feminină din Gyor, participantă în Liga Campionilor, evoluează şi patru handbaliste române). Chiar m-a ambiţionat faptul că numai în acest an, trei-patru jucători români au semnat cu echipe din Ungaria şi iată că HCM Constanţa face această mutare destul de bună, aducînd în premieră un handbalist din Ungaria să joace în campionatul nostru. În afară de avantajele vîrstei şi a faptului că are perspectivă, Schuch este un pivot pe care în România nu îl puteam găsi”, a adăugat Ali.