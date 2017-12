HCM Constanţa, în faţa examenelor Minaur şi Kiel

După o perioadă agitată, campionii României par să-şi fi refăcut moralul şi abordează cu încredere meciurile următoare. În numai patru zile, Handbal Club Municipal Constanţa va juca la Baia Mare, cu Minaur (joi, ora 17.00), şi la Kiel, cu THW, campioana Germaniei (duminică, 20.00). Echipa a părăsit ieri Constanţa cu un lot afectat de accidentări, dramatica înfruntare cu Banik Karvina de sîmbăta trecută (29-29, în penultima etapă din Liga Campionilor) lăsînd urmări. Stavrositu acuză dureri la genunchi şi la mîna dreaptă, el neputîndu-se antrena luni şi marţi, în timp ce Toma a suferit şi el o contuzie la genunchi.

”Sper să putem alinia şapte jucători valizi pentru că în ultima vreme au fost meciul şi accidentarea…”, a declarat antrenorul Lucian Râşniţă înaintea plecării spre Baia Mare. ”O victorie la Baia Mare ar fi ca o injecţie de moral pentru noi şi ne-ar face mai puternici, pentru că am pierdut trei jucători importanţi, Adzic, Muraru şi Milinovic. Dacă vom fi uniţi şi concentraţi, vom cîştiga. Împotriva lui Karvina, am avut ghinion, dar am demonstrat că putem lupta tot meciul şi asta este foarte important pentru echipă”, spune Ivan Smigic. Conştienţi că nu vor fi aşteptaţi cu pâine şi sare în Maramureş, handbaliştii noştri sînt hotărîţi să strîngă rîndurile pentru a promova “examenul” Minaur. “Sîntem pregătiţi şi psihic, moralul nostru a început să revină. Facem tot posibilul pentru a cîştiga la Baia Mare, este un meci important. Toate echipele încearcă să joace bine cu noi şi să cîştige, au demonstrat-o Bistriţa, Braşovul, Timişoara”, întăreşte Laurenţiu Toma. Minaur - HCM se joacă joi, de la ora 17.00, în devans pentru etapa a 9-a a Ligii Naţionale, Constanţa urmînd să evolueze duminică, la Kiel, în ultima etapă a Grupei E a Ligii Campionilor. Echipa va reveni în Bucureşti după meciul de la Baia Mare şi va pleca sîmbătă în Germania.